Кровавый день в столице: Зеленский раскрыл новые детали трагедии

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Киеве, которая унесла жизни шести человек и всколыхнула страну. В вечернем обращении глава государства сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий мотивов нападающего и тщательно проверяют все обстоятельства трагедии.
Стрельба в Киеве. Фото: из открытых источников
По словам президента, следователи уже анализируют электронные устройства стрелка, его телефон и круг контактов. Каждая деталь имеет большое значение для установления причин преступления. Известно, что мужчина раньше имел проблемы с законом, является уроженцем России и долгое время проживал в Донецкой области.
Трагедия разворачивалась стремительно: перед выходом на улицу с оружием нападавший поджег собственную квартиру. После этого он открыл огонь по людям, убив четырех прямо на улице. Впоследствии мужчина захватил заложников в супермаркете, где застрелил еще одного. Шестая жертва скончалась в больнице от полученных ранений.
Правоохранителям удалось ликвидировать нападающего и освободить четырех заложников. В то же время количество раненых возросло до 14 человек, среди них – 12-летний мальчик, которому оказывают медицинскую помощь. Власти не исключают, что число пострадавших может увеличиться.
Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что расследование должно дать четкие ответы на все вопросы относительно причин этой трагедии.
