logo

BTC/USD

75654

ETH/USD

2347.53

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Кровавый день в столице: Зеленский раскрыл новые детали трагедии
НОВОСТИ

Кровавый день в столице: Зеленский раскрыл новые детали трагедии

Следователи проверяют все связи и гаджеты стрелка: мотивы до сих пор не установлены

18 апреля 2026, 21:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Киеве, которая унесла жизни шести человек и всколыхнула страну. В вечернем обращении глава государства сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий мотивов нападающего и тщательно проверяют все обстоятельства трагедии.

Стрельба в Киеве. Фото: из открытых источников

По словам президента, следователи уже анализируют электронные устройства стрелка, его телефон и круг контактов. Каждая деталь имеет большое значение для установления причин преступления. Известно, что мужчина раньше имел проблемы с законом, является уроженцем России и долгое время проживал в Донецкой области.

"Нападавший был ликвидирован. Он держал заложников и одного из заложников, к сожалению, убил. Четырех человек он убил прямо на улице. Еще одна женщина скончалась в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших", — сказал глава государства.

Трагедия разворачивалась стремительно: перед выходом на улицу с оружием нападавший поджег собственную квартиру. После этого он открыл огонь по людям, убив четырех прямо на улице. Впоследствии мужчина захватил заложников в супермаркете, где застрелил еще одного. Шестая жертва скончалась в больнице от полученных ранений.

Правоохранителям удалось ликвидировать нападающего и освободить четырех заложников. В то же время количество раненых возросло до 14 человек, среди них – 12-летний мальчик, которому оказывают медицинскую помощь. Власти не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что расследование должно дать четкие ответы на все вопросы относительно причин этой трагедии.

Читайте на портале "Комментарии" — в Киеве завершилась спецоперация по задержанию вооруженного нападающего, открывшего стрельбу и захватившего супермаркет с людьми внутри. Во время штурма злоумышленник был ликвидирован. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости