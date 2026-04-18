Кровавый день в столице: Зеленский раскрыл новые детали трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Киеве, которая унесла жизни шести человек и всколыхнула страну. В вечернем обращении глава государства сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий мотивов нападающего и тщательно проверяют все обстоятельства трагедии.

По словам президента, следователи уже анализируют электронные устройства стрелка, его телефон и круг контактов. Каждая деталь имеет большое значение для установления причин преступления. Известно, что мужчина раньше имел проблемы с законом, является уроженцем России и долгое время проживал в Донецкой области.

"Нападавший был ликвидирован. Он держал заложников и одного из заложников, к сожалению, убил. Четырех человек он убил прямо на улице. Еще одна женщина скончалась в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших", — сказал глава государства.

Трагедия разворачивалась стремительно: перед выходом на улицу с оружием нападавший поджег собственную квартиру. После этого он открыл огонь по людям, убив четырех прямо на улице. Впоследствии мужчина захватил заложников в супермаркете, где застрелил еще одного. Шестая жертва скончалась в больнице от полученных ранений.

Правоохранителям удалось ликвидировать нападающего и освободить четырех заложников. В то же время количество раненых возросло до 14 человек, среди них – 12-летний мальчик, которому оказывают медицинскую помощь. Власти не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что расследование должно дать четкие ответы на все вопросы относительно причин этой трагедии.

