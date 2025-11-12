Коррупция в Киеве процветает: на чем воруют чиновники под руководством Кличко

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Киеве разоблачили очередную коррупционную схему — руководителя КП "Плесо", которое непосредственно подчинено исполнительному органу Киевского городского совета (КГГА), а следовательно и главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко погорел на коррупции.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
По данным Офиса Генпрокурора, директор КП "Плесо", договорившись с руководителем частного предприятия, "освоили" средства, полученные из городского фонда охраны окружающей природной среды на создание водоохранных зон в Киеве. Речь идет о более чем 1,7 млн грн.
В Офисе сообщили, что в 2021 году чиновники объявили тендер на проведение природоохранных мероприятий в столице и обеспечили победу частному предприятию, с которым договорились заранее об освоении средств.
Действия подозреваемых квалифицированы как растрата бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
В Офисе уточнили, что ранее директору КП "Плесо" также было доложено о подозрении в растрате бюджетных средств, выделенных на природоохранные мероприятия в столице.
В прокуратуре не указали фамилию чиновника, однако свидетельствуют ежегодные декларации речь может идти о Савицком Вячеславе Владиславовиче. Как выяснил портал "Комментарии", в 2022 году он подавал декларацию о доходах за 2021 год на должности и.о. генерального директора КП "Плесо".
