Коррупция в Киеве процветает: на чем воруют чиновники под руководством Кличко

В Киеве разоблачили очередную коррупционную схему — руководителя КП "Плесо", которое непосредственно подчинено исполнительному органу Киевского городского совета (КГГА), а следовательно и главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко погорел на коррупции.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По данным Офиса Генпрокурора, директор КП "Плесо", договорившись с руководителем частного предприятия, "освоили" средства, полученные из городского фонда охраны окружающей природной среды на создание водоохранных зон в Киеве. Речь идет о более чем 1,7 млн грн.

В Офисе сообщили, что в 2021 году чиновники объявили тендер на проведение природоохранных мероприятий в столице и обеспечили победу частному предприятию, с которым договорились заранее об освоении средств.

"Стороны заключили договор на разработку проектов землеустройства на пяти объектах, среди которых острова Труханов и Венецианский. В дальнейшем 23 декабря они подписали акт выполненных работ, хотя фактически работы не проводились. Уже 30 декабря предприятию перечислили средства. В частности, за работы, не требующие выполнения, уплачено более 1,7 млн ​​грн”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Действия подозреваемых квалифицированы как растрата бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В Офисе уточнили, что ранее директору КП "Плесо" также было доложено о подозрении в растрате бюджетных средств, выделенных на природоохранные мероприятия в столице.

В прокуратуре не указали фамилию чиновника, однако свидетельствуют ежегодные декларации речь может идти о Савицком Вячеславе Владиславовиче. Как выяснил портал "Комментарии", в 2022 году он подавал декларацию о доходах за 2021 год на должности и.о. генерального директора КП "Плесо".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что чиновники в Киеве разворовали почти 75 млн грн помощи больным и ветеранам.