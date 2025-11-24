Корупція на будівництві модульних укриттів: у Київській області привласнили понад 20 млн грн

У Київській області привласнили понад 20 млн грн на будівництві модульних укриттів. В Офісі генерального прокурора повідомили, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану).

Гроші. Ілюстративне фото

“За даними слідства, директор компанії-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, в червні 2024 року привласнив 20,5 млн грн бюджетних коштів, які виділили для побудови модульних укриттів на території освітнього закладу однієї з громад Бучанського району”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за даними слідства встановлені підрядником модульні укриття не відповідають вимогам ДСТУ та ДБН (державним будівельним нормам), тож їхнє використання може створити загрозу життю та здоров’ю.

В Офісі генпрокурора нагадали, що протиправну діяльність викрили та припинили прокурори Київської обласної прокуратури спільно з поліцією. На початку жовтня директору повідомлено про підозру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві викрили чергову корупційну схему — керівника КП “Плесо”, яке безпосередньо підпорядковане виконавчому органу Київської міської ради (КМДА), а отже і голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку, погорів на корупції.

За даними Офісу Генпрокурора директор КП “Плесо”, домовившись з керівником приватного підприємства, “освоїли” кошти, отримані з міського фонду охорони навколишнього природного середовища на створення водоохоронних зон у Києві. Йдеться про понад 1,7 млн грн.



