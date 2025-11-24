Коррупция на строительстве модульных укрытий: в Киевской области присвоили более 20 млн грн

Рубрики
В Киевской области присвоили более 20 млн грн на строительстве модульных укрытий. В Офисе генерального прокурора сообщили, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения).
В Офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия установленные подрядчиком модульные укрытия не отвечают требованиям ГСТУ и ГСН (государственным строительным нормам), поэтому их использование может создать угрозу жизни и здоровью.
В Офисе генпрокурора напомнили, что противоправную деятельность разоблачили и прекратили прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с полицией. В начале октября директору доложено о подозрении.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве разоблачили очередную коррупционную схему — руководителя КП "Плесо", которое непосредственно подчинено исполнительному органу Киевского городского совета (КГГА), а следовательно и главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко, погорел на коррупции.
По данным Офиса Генпрокурора, директор КП "Плесо", договорившись с руководителем частного предприятия, "освоили" средства, полученные из городского фонда охраны окружающей природной среды на создание водоохранных зон в Киеве. Речь идет о более чем 1,7 млн грн.