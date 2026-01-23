В Печерском районе столицы произошло нападение на работника коммунальной службы при исполнении им профессиональных обязанностей. "Полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения сотрудника коммунального предприятия", — сообщили в ведомстве.

Конфликт из-за тепла: в Печерском районе житель дома отправил коммунальщика в больницу

К стражам порядка обратился "53-летний работник ЖЭУ с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома".

Для установления обстоятельств на место выехала следственно-оперативная группа. "Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента". Потерпевший коммунальщик находится в больнице, ему выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести травм.

По указанному факту следователи приступили к производству по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — "преднамеренное легкое телесное повреждение". В настоящее время идет досудебное расследование для выяснения всех деталей происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Киев, в условиях постоянных атак врага на критическую инфраструктуру, готовится к разным сценариям развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об определении опорных пунктов обогрева (несокрушимости) в каждом районе города.

"У них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей", — отметил Кличко. Эти пункты будут обустроены всем необходимым: местами для ночлега, снабдят их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены. Мэр откровенно обращается к жителям столицы, подчеркивая серьезность ситуации:

"Ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент". Киевлян призывают сделать запасы продуктов, воды и лекарств, а также не исключать варианты временного выезда за пределы города, где есть альтернативные источники питания и тепла.