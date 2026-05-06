Кличко звинуватив центральну владу: кияни можуть страждати ще одну зиму

Недилько Ксения
Мер Києва Віталій Кличко виступив із гострою заявою щодо загрози майбутньому опалювальному сезону в столиці. За його словами, Міністерство розвитку громад та територій відмовилося від попередніх обіцянок щодо державного фінансування стратегічно важливих робіт на ТЕЦ-5, залишивши місто наодинці з мільярдними видатками.
Володимир Зеленський і Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел
Очільник столиці наголосив, що попри публічні запевнення у підтримці, центральна влада фактично самоусунулася від вирішення проблем критичної інфраструктури Києва.
Мер підкреслив, що така позиція є наслідком політичного тиску, який ставить під загрозу життя мільйонів киян взимку. За його розрахунками, створення резервної системи теплопостачання та закупівля необхідного обладнання для ТЕЦ-5 вимагає близько 9 мільярдів гривень, з яких 3 мільярди місту потрібно знайти негайно.
Попри фінансовий дефіцит, Київ продовжує власні проєкти з відновлення пошкоджених ворогом об'єктів. Роботи ведуться як за рахунок міського бюджету, так і завдяки запозиченням у міжнародних партнерів. Проте мер застерігає, що без державної підтримки впоратися з викликами такої складності буде вкрай важко.
Зазначимо, що Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що протягом квітня і травня Київ отримає майже 4 млрд гривень із держбюджету. Зокрема, 987 млн грн вже спрямовано на першочергові заходи захисту теплових мереж, 967 млн грн – на авансування обладнання для розподіленої генерації тепла, ще 2 млрд грн передбачено на зміцнення критично важливих об’єктів та запуск додаткових теплових потужностей. Кулеба підкреслив, що при цьому Київ має другий після державного бюджет, тому ресурсів для підготовки достатньо.