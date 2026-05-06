Кличко звинуватив центральну владу: кияни можуть страждати ще одну зиму

Мер Києва Віталій Кличко виступив із гострою заявою щодо загрози майбутньому опалювальному сезону в столиці. За його словами, Міністерство розвитку громад та територій відмовилося від попередніх обіцянок щодо державного фінансування стратегічно важливих робіт на ТЕЦ-5, залишивши місто наодинці з мільярдними видатками.

Очільник столиці наголосив, що попри публічні запевнення у підтримці, центральна влада фактично самоусунулася від вирішення проблем критичної інфраструктури Києва.

"Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5. Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва", — зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що така позиція є наслідком політичного тиску, який ставить під загрозу життя мільйонів киян взимку. За його розрахунками, створення резервної системи теплопостачання та закупівля необхідного обладнання для ТЕЦ-5 вимагає близько 9 мільярдів гривень, з яких 3 мільярди місту потрібно знайти негайно.

"Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто. У цій ситуації, в яку нас ставлять, столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн", — наголосив міський голова.

Попри фінансовий дефіцит, Київ продовжує власні проєкти з відновлення пошкоджених ворогом об'єктів. Роботи ведуться як за рахунок міського бюджету, так і завдяки запозиченням у міжнародних партнерів. Проте мер застерігає, що без державної підтримки впоратися з викликами такої складності буде вкрай важко.

"Столиця продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти", — підсумував Кличко.

Зазначимо, що Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що протягом квітня і травня Київ отримає майже 4 млрд гривень із держбюджету. Зокрема, 987 млн грн вже спрямовано на першочергові заходи захисту теплових мереж, 967 млн грн – на авансування обладнання для розподіленої генерації тепла, ще 2 млрд грн передбачено на зміцнення критично важливих об’єктів та запуск додаткових теплових потужностей. Кулеба підкреслив, що при цьому Київ має другий після державного бюджет, тому ресурсів для підготовки достатньо.