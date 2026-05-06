Київ У Кличка є лише 5 днів: меру Києва озвучили останнє категоричне попередження
У Кличка є лише 5 днів: меру Києва озвучили останнє категоричне попередження

Темпи столиці у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування, вважає міністр

6 травня 2026, 14:25
Клименко Елена

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба висловив занепокоєння щодо темпів підготовки Києва до опалювального сезону, зазначивши, що столична влада відстає, незважаючи на значне державне фінансування. За його словами, темпи робіт не відповідають ні рівню загроз, ні обсягу виділених коштів, а зимовий період настане вже через сім місяців, тому місто має негайно перейти від обговорень до практичних заходів.

Міністр уточнив, що протягом квітня і травня Київ отримає майже 4 млрд гривень із держбюджету. Зокрема, 987 млн грн вже спрямовано на першочергові заходи захисту теплових мереж, 967 млн грн – на авансування обладнання для розподіленої генерації тепла, ще 2 млрд грн передбачено на зміцнення критично важливих об’єктів та запуск додаткових теплових потужностей. Кулеба підкреслив, що при цьому Київ має другий після державного бюджет, тому ресурсів для підготовки достатньо.

Міністр поставив конкретні завдання перед міською адміністрацією: надати законтрактовані рішення з чіткими термінами, графіком фінансування та персонально відповідальними за реалізацію особами. Контроль за виконанням, включно з укладанням договорів, має завершитися до 10 травня. Кулеба застеріг, що у разі невиконання поставлених завдань після цієї дати буде оцінюватися здатність керівництва столиці ефективно підготувати місто до зими, маючи всі необхідні ресурси. 

"Коментарі" вже писали, що відмова Росії прийняти пропозицію України щодо перемир’я ще раз підтверджує небажання Кремля серйозно вести мирні переговори. Попри заяви про "припинення вогню" на 9 травня, ініціатива Москви виглядає як спроба забезпечити безперешкодне проведення параду на Красній площі, а не як реальний крок до миру. Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна.



