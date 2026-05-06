Кличко обвинил центральные власти: киевляне могут страдать еще одну зиму

Недилько Ксения
Мэр Киева Виталий Кличко выступил с острым заявлением об угрозе предстоящему отопительному сезону в столице. По его словам, Министерство развития громад и территорий отказалось от предварительных обещаний по государственному финансированию стратегически важных работ на ТЭЦ-5, оставив город наедине с миллиардными расходами.
Владимир Зеленский и Виталий Кличко. Фото из открытых источников
Глава столицы подчеркнул, что, несмотря на публичные заверения в поддержке, центральные власти фактически самоустранились от решения проблем критической инфраструктуры Киева.
Мэр подчеркнул, что такая позиция является следствием политического давления, которое ставит под угрозу жизнь миллионов киевлян зимой. По его расчетам создание резервной системы теплоснабжения и закупка необходимого оборудования для ТЭЦ-5 требует около 9 миллиардов гривен, из которых 3 миллиарда городу нужно найти немедленно.
Несмотря на финансовый дефицит, Киев продолжает свои объекты по восстановлению поврежденных врагом объектов. Работы ведутся как за счет городского бюджета, так и заимствованиями у международных партнеров. Однако мэр предостерегает, что без государственной поддержки справиться с вызовами такой сложности будет очень тяжело.
Отметим, что Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отметил , что в течение апреля и мая Киев получит почти 4 млрд гривен из госбюджета. В частности, 987 млн. грн. уже направлено на первоочередные меры защиты тепловых сетей, 967 млн. грн. – на авансирование оборудования для распределенной генерации тепла, еще 2 млрд. грн. предусмотрено на укрепление критически важных объектов и запуск дополнительных тепловых мощностей. Кулеба подчеркнул, что при этом у Киева второй после государственного бюджета, поэтому ресурсов для подготовки достаточно.