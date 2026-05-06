Кличко обвинил центральные власти: киевляне могут страдать еще одну зиму

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с острым заявлением об угрозе предстоящему отопительному сезону в столице. По его словам, Министерство развития громад и территорий отказалось от предварительных обещаний по государственному финансированию стратегически важных работ на ТЭЦ-5, оставив город наедине с миллиардными расходами.

Глава столицы подчеркнул, что, несмотря на публичные заверения в поддержке, центральные власти фактически самоустранились от решения проблем критической инфраструктуры Киева.

"Министерство развития громад и территорий пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5. Теперь, когда прошло время, государство фактически умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева", — отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что такая позиция является следствием политического давления, которое ставит под угрозу жизнь миллионов киевлян зимой. По его расчетам создание резервной системы теплоснабжения и закупка необходимого оборудования для ТЭЦ-5 требует около 9 миллиардов гривен, из которых 3 миллиарда городу нужно найти немедленно.

"То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как город будет функционировать. В этой ситуации, в которую нас ставят, столице необходимо срочно найти еще 3 млрд грн" , — подчеркнул городской голова.

Несмотря на финансовый дефицит, Киев продолжает свои объекты по восстановлению поврежденных врагом объектов. Работы ведутся как за счет городского бюджета, так и заимствованиями у международных партнеров. Однако мэр предостерегает, что без государственной поддержки справиться с вызовами такой сложности будет очень тяжело.

"Столица продолжает реализовывать проекты и по восстановлению поврежденных врагом объектов, и по строительству системы резервного теплоснабжения. В пределах тех средств, которые есть у города, и за заимствованные у партнеров средства" , — подытожил Кличко.

Отметим, что Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отметил , что в течение апреля и мая Киев получит почти 4 млрд гривен из госбюджета. В частности, 987 млн. грн. уже направлено на первоочередные меры защиты тепловых сетей, 967 млн. грн. – на авансирование оборудования для распределенной генерации тепла, еще 2 млрд. грн. предусмотрено на укрепление критически важных объектов и запуск дополнительных тепловых мощностей. Кулеба подчеркнул, что при этом у Киева второй после государственного бюджета, поэтому ресурсов для подготовки достаточно.