Кличко снова "вляпался" в скандал: нардеп привел бесспорные факты бездействия столичных властей

В 2025 году в Киеве повысили тариф на управление домом. Стоимость услуги выросла почти вдвое. Однако на деле оказалось, что даже после повышения тарифа киевляне не получают положенных услуг.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что начал перечитывать внимательно так называемый "договор на управление домом", который подписали с одной стороны Руководитель управляющей компании района (которого взял на работу по контракту глава КГГА) и с другой стороны от имени совладельца — глава РГА, что само по себе, отметил политик, безусловно маразм. Он подчеркнул, что сами "управляющие компании" принадлежат городу — Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации.

"Очень опрометчиво Виталий Владимирович начал саркастически тему снега обсуждать, ну очень опрометчиво. Дел в том, что согласно "договору на управление" уборка территории от снега и сгребание его в валы должно происходить "С НАЧАЛОМ СНЕГОПАДА В ТОЙ ЖЕ САМЫЙ ДЕНЬ"!", — отметил нардеп.

Политик также указал, что, по договору, так же и посыпание песком или другой смесью должно происходить при наличии гололеда. А затем после уборки основной массы снега должна быть проведена очистка территории от уплотненного снега.

"Кто видел что-то такое у себя на улице, признавайтесь?! Обратите внимание – я пока не поднимаю вопрос чья это территория?! Кому она принадлежит? Изучаю дальше – готовлюсь к суду”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии писал о ситуации с повышением тарифа на услуги управления многоквартирными домами. Стоимость увеличили в марте 2025 года после проведения конкурсов на избрание управителей многоквартирных домов. В марте начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал отмену распоряжения КГВА, согласно которому эти конкурсы проводились. Однако киевляне продолжают получать платежки по установленным в марте тарифам.

Нардеп Кучеренко подал иск в КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района".

Читайте также: Кличко снова показал полное бездействие — что на самом деле происходило в Киеве 5 февраля после снегопада.



