Кличко снова "вляпался" в скандал: нардеп привел бесспорные факты бездействия столичных властей
Кличко снова "вляпался" в скандал: нардеп привел бесспорные факты бездействия столичных властей

Народный депутат Кучеренко объяснил, кто и когда должен убирать снег в Киеве

6 февраля 2026, 13:18
Кречмаровская Наталия

В 2025 году в Киеве повысили тариф на управление домом. Стоимость услуги выросла почти вдвое. Однако на деле оказалось, что даже после повышения тарифа киевляне не получают положенных услуг.

Кличко снова "вляпался" в скандал: нардеп привел бесспорные факты бездействия столичных властей

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что начал перечитывать внимательно так называемый "договор на управление домом", который подписали с одной стороны Руководитель управляющей компании района (которого взял на работу по контракту глава КГГА) и с другой стороны от имени совладельца — глава РГА, что само по себе, отметил политик, безусловно маразм. Он подчеркнул, что сами "управляющие компании" принадлежат городу — Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации.

"Очень опрометчиво Виталий Владимирович начал саркастически тему снега обсуждать, ну очень опрометчиво. Дел в том, что согласно "договору на управление" уборка территории от снега и сгребание его в валы должно происходить "С НАЧАЛОМ СНЕГОПАДА В ТОЙ ЖЕ САМЫЙ ДЕНЬ"!", — отметил нардеп.

Политик также указал, что, по договору, так же и посыпание песком или другой смесью должно происходить при наличии гололеда. А затем после уборки основной массы снега должна быть проведена очистка территории от уплотненного снега.

"Кто видел что-то такое у себя на улице, признавайтесь?! Обратите внимание – я пока не поднимаю вопрос чья это территория?! Кому она принадлежит? Изучаю дальше – готовлюсь к суду”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии писал о ситуации с повышением тарифа на услуги управления многоквартирными домами. Стоимость увеличили в марте 2025 года после проведения конкурсов на избрание управителей многоквартирных домов. В марте начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал отмену распоряжения КГВА, согласно которому эти конкурсы проводились. Однако киевляне продолжают получать платежки по установленным в марте тарифам.

Нардеп Кучеренко подал иск в КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района".

Читайте также: Кличко снова показал полное бездействие — что на самом деле происходило в Киеве 5 февраля после снегопада.




Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6158
