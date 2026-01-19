На совещании с главами райгосадминистраций столицы мэр Киева Виталий Кличко еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий.

Кличко собрался к президенту: кто его останавливает

"Дал время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию!

Иначе буду обращаться к Президенту, назначающему глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района... ", – подчеркнул мэр столицы.

Тем временем глава КГВА Тимур Ткаченко не смог промолчать и отреагировал на публикацию Кличко:

"Виталий Владимирович, обращаю ваше внимание на базовые управленческие аспекты, требующие корректного отражения в ваших публичных заявлениях и поручениях. Очевидно, эти вещи либо вам не докладывают, либо они сознательно игнорируются, так что очерчу их сжато.

Содержание дорог, мостов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов в зимний период обеспечивают предприятия, входящие в Коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Они не подчиняются председателям РГА, а подотчетны Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который находится в сфере управления Киевского городского головы.

Аналогичная модель действует в отношении предприятий по содержанию зеленых насаждений: они подчинены КО "Киевзеленстрой", подчиняющемуся Департаменту защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Районные управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда формально относятся к сфере управления РГА, однако контракты с их руководителями заключает городской голова, определяющий реальный центр управленческих решений".

По словам Ткаченко, по большому счету решения по развитию, функционированию и содержанию городской инфраструктуры принимаются КГГА. Бюджет громады, кадровая политика и ключевые рычаги влияния сосредоточены в управленческой вертикали городского головы, которая почти за 12 лет была максимально централизована.

"В течение года от вас неоднократно звучал тезис: "не вмешивайся в хозяйственные вопросы – это моя зона ответственности". В таком случае логично честно признать: именно в период вашего управления, господин директор города, Киев из года в год становится менее безопасным для повседневной жизни горожан", – резюмировал он.

