8-річну дівчинку доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги зі скаргами на утруднене дихання, кашель і осиплість голосу. Мати повідомила, що донька хворіла кілька днів і лікувалась вдома, однак її стан раптово погіршився. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

У Києві в лікарні померла дівчинка: педіатр поставила неправильний діагноз

Під час огляду лікарка-педіатр приймального відділення невірно оцінила стан дитини, встановивши їй діагноз гострого ларинготрахеїту та призначила лише симптоматичне лікування. Дівчинку з мамою було переведено в палату, де за три години її стан критично погіршився – вона втратила свідомість. Медики розпочали реанімаційні заходи, однак урятувати дитину не вдалося.

Експерти встановили, що смерть малолітньої настала внаслідок тяжкого сепсису та двобічної гнійної пневмонії, які розвивалися протягом кількох днів. Слідство дійшло висновку, що через помилковий діагноз і неналежне лікування лікарки дитина не отримала необхідної медичної допомоги.

Зокрема, їй мали призначити додаткову антибактеріальну терапію та спостерігати за її станом, у той час коли дівчинка у критичному стані фактично залишилась без нагляду медичного персоналу.

