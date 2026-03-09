Кличко відверто ховається від відповідальності: кияни стали заручниками ситуації

Рубрики
В Україні розпочали підготовку до наступного опалювального сезону і першим кроком визначили необхідність створення Планів енергетичної стійкості регіонів України. Однак Київ на засіданні РНБО не представив відповідного документу. Портал “Коментарі” повідомляє, які причини такої ситуації та можливі ризики вбачають політики.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
За словами депутата Київської міської ради Андрія Вітренка, міська влада намагається пояснити відсутність плану тим, що документ ще треба десь “дозатвердити”.
За його словами, замість того, щоб виконувати свої прямі обов’язки, мер Києва намагається перекласти відповідальність на Київраду. Але кияни обирали міського голову не для того, щоб у критичний момент він ховався за колективними голосуваннями, переконаний столичний депутат.
Депутат Київської міської ради повідомив, що до наступної зими Київ планує витратити понад 20 млрд грн на відновлення критичної інфраструктури. Загальний план, за його словами, понад 60 млрд.
Вітренко наголосив, що Києву потрібна не імітація дій, Києву потрібна відповідальна міська влада.
Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що до самих так званих “планів стійкості” ставиться скептично. Змісту, за його словами, там не дуже багато, джерела фінансування цих “хотілок” не визначені та не існують здебільшого, сама процедура їх “всенародного обговорення” крім роздратування нічого не викликає.
Народний депутат пояснив, що моновладі президента Зеленського абсолютно нічого не заважало внести зміни до закону про столицю ще у 2019 році та прибрати весь “дуалізм” абсолютно неробочої конструкції організації владного розподілу в Києві.
