Кличко відверто ховається від відповідальності: кияни стали заручниками ситуації

В Україні розпочали підготовку до наступного опалювального сезону і першим кроком визначили необхідність створення Планів енергетичної стійкості регіонів України. Однак Київ на засіданні РНБО не представив відповідного документу. Портал “Коментарі” повідомляє, які причини такої ситуації та можливі ризики вбачають політики.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

За словами депутата Київської міської ради Андрія Вітренка, міська влада намагається пояснити відсутність плану тим, що документ ще треба десь “дозатвердити”.

“План стійкості, який показали депутатському корпусу, у нинішньому вигляді затверджувати не можна. І справа не в політиці, а в елементарній відповідальності. З 50 сторінок лише 18 — це конкретні технічні заходи. Усе інше — розмиті міркування, виправдання і дивні норми, які взагалі не повинні з’являтися в антикризовому плані. Такі речі не можна виносити як серйозний документ для міста, яке входить у ще одну важку зиму”, — зазначив столичний депутат.

За його словами, замість того, щоб виконувати свої прямі обов’язки, мер Києва намагається перекласти відповідальність на Київраду. Але кияни обирали міського голову не для того, щоб у критичний момент він ховався за колективними голосуваннями, переконаний столичний депутат.

“Коли місту потрібні тепло, світло, вода, резерв міцності мереж і реальна підготовка до зими — влада роками витрачала гроші не туди. Не на критичну інфраструктуру, а на другорядні речі, на комфорт чиновницького звіту, на проєкти “для картинки”, на нові дороги, розв’язки й інші забаганки”, — зауважив Вітренко.

Депутат Київської міської ради повідомив, що до наступної зими Київ планує витратити понад 20 млрд грн на відновлення критичної інфраструктури. Загальний план, за його словами, понад 60 млрд.

“І тут виникає головне питання: чому це не стало пріоритетом раніше? Чому за чотири роки місто не підготували так, як того вимагала реальність? Питання не у відсутності коштів. Питання в пріоритетах. Сьогодні Києву потрібне не політичне прикриття провалів, а чесне визнання помилок і повне перезавантаження пріоритетів — спочатку критична інфраструктура, безпека, базові потреби киян, а вже потім усе інше”, — зауважив політик.

Вітренко наголосив, що Києву потрібна не імітація дій, Києву потрібна відповідальна міська влада.

Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що до самих так званих “планів стійкості” ставиться скептично. Змісту, за його словами, там не дуже багато, джерела фінансування цих “хотілок” не визначені та не існують здебільшого, сама процедура їх “всенародного обговорення” крім роздратування нічого не викликає.

“Але в місті Київ абсолютно специфічна і дуже неординарна ситуація. В мене особисто вона викликає відверте та глибоке занепокоєння. Як в безпековому, так і в політичному плані. Кияни стають заручниками абсолютно деструктивного та ірраціонального процесу”, — зауважив політик.

Народний депутат пояснив, що моновладі президента Зеленського абсолютно нічого не заважало внести зміни до закону про столицю ще у 2019 році та прибрати весь “дуалізм” абсолютно неробочої конструкції організації владного розподілу в Києві.

“Переграли самі себе. Це була б мінімальна біда — але заручниками давно вже стали кияни, яких точно “переграли” всі сторони”, — підсумував політик.

