Кличко откровенно скрывается от ответственности: киевляне стали заложниками ситуации

Кречмаровская Наталия
В Украине приступили к подготовке к следующему отопительному сезону и первым шагом определили необходимость создания Планов энергетической устойчивости регионов Украины. Однако Киев на заседании СНБО не представил соответствующий документ. Портал "Комментарии" сообщает, какие причины такой ситуации и возможные риски видят политики.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
По словам депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, городские власти пытаются объяснить отсутствие плана тем, что документ еще нужно где-то "доутвердить".
По его словам, вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, мэр Киева пытается переложить ответственность на Киевсовет. Но киевляне выбирали мэра не для того, чтобы в критический момент он скрывался за коллективными голосованиями, убежден столичный депутат.
Депутат Киевского городского совета сообщил, что к следующей зиме Киев планирует потратить более 20 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры. Общий план, по его словам, более 60 млрд.
Витренко подчеркнул, что Киеву нужна не имитация действий, Киеву нужны ответственные городские власти.
Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что к самым так называемым "планам устойчивости" относится скептически. Содержания, по его словам, там не очень много, источники финансирования этих "хотелок" не определены и не существуют в основном, сама процедура их "всенародного обсуждения", кроме раздражения, ничего не вызывает.
Народный депутат пояснил, что моновласти президента Зеленского абсолютно ничего не мешало внести изменения в закон о столице еще в 2019 году и убрать весь "дуализм" абсолютно нерабочей конструкции организации властного распределения в Киеве.
