Кличко откровенно скрывается от ответственности: киевляне стали заложниками ситуации

В Украине приступили к подготовке к следующему отопительному сезону и первым шагом определили необходимость создания Планов энергетической устойчивости регионов Украины. Однако Киев на заседании СНБО не представил соответствующий документ. Портал "Комментарии" сообщает, какие причины такой ситуации и возможные риски видят политики.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По словам депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, городские власти пытаются объяснить отсутствие плана тем, что документ еще нужно где-то "доутвердить".

"План устойчивости, который показал депутатскому корпусу, в нынешнем виде утверждать нельзя. И дело не в политике, а в элементарной ответственности. Из 50 страниц только 18 — это конкретные технические меры. Все остальное — размытые рассуждения, оправдания и странные нормы, которые вообще не должны появляться в антикризисном плане. Такие вещи нельзя выносить как серьезный документ для города, который входит еще в одну тяжелую зиму”, — отметил столичный депутат.

По его словам, вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, мэр Киева пытается переложить ответственность на Киевсовет. Но киевляне выбирали мэра не для того, чтобы в критический момент он скрывался за коллективными голосованиями, убежден столичный депутат.

"Когда городу нужны тепло, свет, вода, резерв прочности сетей и реальная подготовка к зиме — власти годами тратили деньги не туда. Не на критическую инфраструктуру, а на второстепенные вещи, на комфорт чиновничьего отчета, на проекты "для картинки", на новые дороги, развязки и другие прихоти", — отметил Витренко.

Депутат Киевского городского совета сообщил, что к следующей зиме Киев планирует потратить более 20 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры. Общий план, по его словам, более 60 млрд.

"И здесь возникает главный вопрос: почему это не стало приоритетом раньше? Почему за четыре года город не подготовили так, как того требовала реальность? Вопрос не в отсутствии средств. Вопрос в приоритетах. Сегодня Киеву нужно не политическое прикрытие провалов, а честное признание ошибок и полная перезагрузка приоритетов — сначала критическая инфраструктура, безопасность, базовые потребности киевлян, а потом все остальное”, — отметил политик.

Витренко подчеркнул, что Киеву нужна не имитация действий, Киеву нужны ответственные городские власти.

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что к самым так называемым "планам устойчивости" относится скептически. Содержания, по его словам, там не очень много, источники финансирования этих "хотелок" не определены и не существуют в основном, сама процедура их "всенародного обсуждения", кроме раздражения, ничего не вызывает.

"Но в городе Киев абсолютно специфическая и очень неординарная ситуация. У меня лично она вызывает откровенную и глубокую обеспокоенность. Как в безопасном, так и в политическом плане. Киевляне становятся заложниками абсолютно деструктивного и иррационального процесса", — отметил политик.

Народный депутат пояснил, что моновласти президента Зеленского абсолютно ничего не мешало внести изменения в закон о столице еще в 2019 году и убрать весь "дуализм" абсолютно нерабочей конструкции организации властного распределения в Киеве.

"Переиграли сами себя. Это была бы минимальная беда — но заложниками давно уже стали киевляне, которых точно "переиграли" все стороны", — подытожил политик.

