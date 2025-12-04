Кличко провалив важливу підготовку: через це страждають кияни

У Києві чимало проблем не вирішують роками, а зимовий сезон завжди додає незручностей. Однак зимові місяці під час війни потребують додаткової ретельної підготовки, яку цього року майже провалили.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі “Новини. Лайв” розповів, що погодні умови дозволяють дуже добре проходити цю зиму.

“Але найголовніший виклик – це, що буде в результаті наступних масованих ударів Росії і як ми будемо проходити зиму, коли постійно будуть обстрілювати енергетичну критичну інфраструктуру”, — пояснив депутат.

Вітренко запевнив, що ці питання знаходяться у на постійному контролі. Однак, за його словами, у цьому питанні проводиться недостатня робота.

“На четвертий рік війни констатувати лише факт того, що ми не можемо забезпечити відразу водопостачання та водовідведення — це лише констатація факту. Чотири роки нічого не робили. Ми всі розуміємо, що необхідно було встановлювати більш великі генератори, а до генераторів треба було частотники. А цього немає. А частотники виробляються від пів року”, — зауважив він.

Депутат оцінює підготовку до цього зимового сезону на три з мінусом по п’ятибальній шкалі.

