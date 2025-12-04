Кличко провалив важливу підготовку: через це страждають кияни

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Києві чимало проблем не вирішують роками, а зимовий сезон завжди додає незручностей. Однак зимові місяці під час війни потребують додаткової ретельної підготовки, яку цього року майже провалили.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі “Новини. Лайв” розповів, що погодні умови дозволяють дуже добре проходити цю зиму.
Вітренко запевнив, що ці питання знаходяться у на постійному контролі. Однак, за його словами, у цьому питанні проводиться недостатня робота.
Депутат оцінює підготовку до цього зимового сезону на три з мінусом по п’ятибальній шкалі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві наростають проблеми, які міська влада не вирішує. У Київській міській раді розкритикували рішення щодо видатків з міського бюджету.
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, що до завершення року залишається місяць, а на рахунках Києва знову накопичуються великі залишки. За словами столичного депутата, цього разу залишки можуть перевищити 15 млрд грн.