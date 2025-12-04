logo_ukra

Головна Новини Регіони Київ Кличко провалив важливу підготовку: через це страждають кияни
commentss НОВИНИ Всі новини

Кличко провалив важливу підготовку: через це страждають кияни

Столичний депутат Вітренко розповів, чи готовий Київ до зими

4 грудня 2025, 20:43
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Києві чимало проблем не вирішують роками, а зимовий сезон завжди додає незручностей. Однак зимові місяці під час війни потребують додаткової ретельної підготовки, яку цього року майже провалили. 

Кличко провалив важливу підготовку: через це страждають кияни

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі “Новини. Лайв” розповів, що погодні умови дозволяють дуже добре проходити цю зиму.

“Але найголовніший виклик – це, що буде в результаті наступних масованих ударів Росії і як ми будемо проходити зиму, коли постійно будуть обстрілювати енергетичну критичну інфраструктуру”, — пояснив депутат. 

Вітренко запевнив, що ці питання знаходяться у на постійному контролі. Однак, за його словами, у цьому питанні проводиться недостатня робота. 

“На четвертий рік війни констатувати лише факт того, що ми не можемо забезпечити відразу водопостачання та водовідведення — це лише констатація факту. Чотири роки нічого не робили. Ми всі розуміємо, що необхідно було встановлювати більш великі генератори, а до генераторів треба було частотники. А цього немає. А частотники виробляються від пів року”, — зауважив він.

Депутат оцінює підготовку до цього зимового сезону на три з мінусом по п’ятибальній шкалі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві наростають проблеми, які міська влада не вирішує. У Київській міській раді розкритикували рішення щодо видатків з міського бюджету. 

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, що до завершення року залишається місяць, а на рахунках Києва знову накопичуються великі залишки. За словами столичного депутата, цього разу залишки можуть перевищити 15 млрд грн.




Джерело: https://t.me/novynylive/177462
