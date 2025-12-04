Кличко провалил важную подготовку: из-за этого страдают киевляне

В Киеве многие проблемы не решают годами, а зимний сезон всегда добавляет неудобств. Однако зимние месяцы во время войны нуждаются в дополнительной тщательной подготовке, которую в этом году почти провалили.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Новости. Лайв" рассказал, что погодные условия позволяют очень хорошо проходить эту зиму.

"Но самый главный вызов — это, что будет в результате последующих массированных ударов России и как мы будем проходить зиму, когда будут постоянно обстреливать энергетическую критическую инфраструктуру", — пояснил депутат.

Витренко заверил, что эти вопросы находятся на постоянном контроле. Однако, по его словам, по этому вопросу проводится недостаточная работа.

"На четвертый год войны констатировать только факт того, что мы не можем обеспечить сразу водоснабжение и водоотвод — это лишь констатация факта. Четыре года ничего не делали. Мы все понимаем, что необходимо было устанавливать более большие генераторы, а к генераторовам нужны были частотники. А этого нет. А частотники производятся от полугода", — отметил он.

Депутат оценивает подготовку к этому зимнему сезону в три с минусом по пятибалльной шкале.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве нарастают проблемы, которые городские власти не решают. В Киевском городском совете раскритиковали решение о расходах из городского бюджета.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что до конца года остается месяц, а на счетах Киева снова скапливаются большие остатки. По словам столичного депутата, на этот раз остатки могут превысить 15 млрд. грн.



