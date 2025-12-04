Кличко провалил важную подготовку: из-за этого страдают киевляне

Рубрики
В Киеве многие проблемы не решают годами, а зимний сезон всегда добавляет неудобств. Однако зимние месяцы во время войны нуждаются в дополнительной тщательной подготовке, которую в этом году почти провалили.
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Новости. Лайв" рассказал, что погодные условия позволяют очень хорошо проходить эту зиму.
Витренко заверил, что эти вопросы находятся на постоянном контроле. Однако, по его словам, по этому вопросу проводится недостаточная работа.
Депутат оценивает подготовку к этому зимнему сезону в три с минусом по пятибалльной шкале.
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что до конца года остается месяц, а на счетах Киева снова скапливаются большие остатки. По словам столичного депутата, на этот раз остатки могут превысить 15 млрд. грн.