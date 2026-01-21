Мер Києва Віталій Кличко зробив офіційну заяву щодо інформації, яка поширюється в мережі, про загибель нібито двох слюсарів у столиці. Він спростував чутки та уточнив деталі трагічного інциденту.

Кличко прокоментував загибель слюсарів у Києві: Помер один чоловік, причини зʼясовують

"Щодо інформації, яку ширять про смерть двох слюсарів у столиці", — зазначив Кличко у своєму повідомленні.

За його словами, зафіксовано лише один випадок смерті комунальника.

"Як зʼясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику в квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років", — уточнив мер.

Наразі правоохоронні органи та експерти встановлюють точні обставини та причини трагедії.

"Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти", — підсумував Віталій Кличко.

