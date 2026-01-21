logo

Кличко прокомментировал гибель слесарей в Киеве: Умер один человек, причины выясняют

«Причины смерти выясняют судмедэксперты»: Виталий Кличко опроверг слухи о двух погибших коммунальщиках

21 января 2026, 16:38
Мэр Киева Виталий Кличко сделал официальное заявление относительно распространяющейся в сети информации о гибели якобы двух слесарей в столице. Он опроверг слухи и уточнил детали трагического инцидента.

Кличко прокомментировал гибель слесарей в Киеве: Умер один человек, причины выясняют

Кличко прокомментировал гибель слесарей в Киеве: Умер один человек, причины выясняют

"Об информации, которую ходят о смерти двух слесарей в столице", — отметил Кличко в своем сообщении.

По его словам, зафиксирован только один случай смерти коммунальщика.

"Как выяснили медики, 19 января скончался один слесарь, когда работал по вызову в квартире одного из домов. Мужчине было 60 лет", — уточнил мэр.

Правоохранительные органы и эксперты устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.

"Причины смерти выясняют судмедэксперты", — подытожил Виталий Кличко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

По его словам, бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. "Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", – пишет нардеп.

Также "Комментарии" писали , что стало известно о гибели бывшего руководителя "Укрэнерго" Алексея Брехта. Об этом стало известно ЭП из собственных источников, что подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. Сообщается, что мужчина погиб от поражения током на одной из подстанций "Укрэнерго".                                                                                                                           



