Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Міський голова Києва Віталій Кличко провів нараду щодо ситуації з теплом та світлом у столиці та наголосив, яку допомогу містяни можуть отримати у такій кризовій ситуації.
Кличко оголосив киянам, де можна переночувати, якщо вдома сильно холодно
Він підкреслив, що комунальники, які цілодобово відновлюють енергетику столиці, можуть розраховувати на додаткову оплату.
Крім того, Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це, переважно, одинокі літні люди. Більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі.
"Також доручив опрацювати можливість для харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома. І департамент працює – хочу почути результати.
Зараз, наскільки знаю, соціальні служби забезпечують, доставляють харчування понад трьом тисячам осіб. Одиноким літнім людям, людям з інвалідністю. Тим, хто потребує сторонньої допомоги", – підкреслив Кличко.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр енергетики наголосив, що у Києві кризова ситуація з енергосистемою, місцева влада не готувалася до зими та обстрілів.