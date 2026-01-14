logo_ukra

Київ Кличко оголосив киянам, де можна переночувати, якщо вдома сильно холодно
НОВИНИ

Кличко оголосив киянам, де можна переночувати, якщо вдома сильно холодно

Мешканцям столиці пропонують заночувати у пунктах обігріву, якщо вдома дуже холодно

14 січня 2026, 16:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міський голова Києва Віталій Кличко провів нараду щодо ситуації з теплом та світлом у столиці та наголосив, яку допомогу містяни можуть отримати у такій кризовій ситуації.

"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву (адреси яких є на мапі в "Києві цифровому", на ресурсах міської влади). Їх у Києві розгорнуто, як ми говорили, понад 1200. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим, мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах", – зазначив мер Києва.

Він підкреслив, що комунальники, які цілодобово відновлюють енергетику столиці, можуть розраховувати на додаткову оплату.

"Також давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема,  "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", КАРС", – додав він. 

Крім того, Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це, переважно, одинокі літні люди. Більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі.

"Також доручив опрацювати  можливість для харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома. І департамент працює – хочу почути результати.

Зараз, наскільки знаю, соціальні служби забезпечують, доставляють харчування понад трьом тисячам осіб. Одиноким літнім людям, людям з інвалідністю. Тим, хто потребує сторонньої допомоги", – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр енергетики наголосив, що у Києві кризова ситуація з енергосистемою, місцева влада не готувалася до зими та обстрілів.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
