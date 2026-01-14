Сьогодні у Верховній Раді друга спроба проголосувати за кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єра була успішною. Перед цим Денис Шмигаль виступив перед народними депутатами та повідомив про критичний стан енергетики, яку йому доведеться очолити.

Шмигаль про готовність Києва до обстрілів та зими: «Харків був готовий, а Київ – ні»

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", – наголошує Шмигаль.

Наразі у Києві та області екстрені відключення кілька діб – опалення немає в більшості сімей, вода з перебоями після масованих атак росіян.

" Памʼятаєте мем: "Холодно? Стань у куток — там 90 градусів". От тільки жителі столиці, які по кілька діб сидять без світла і тепла у люті морози, з цього жарту більше не сміються ", – зазначив новообраний міністр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Юрій Кицак попередив про потенційно катастрофічні наслідки для столиці у разі масштабних відключень електро- та теплопостачання.

За його словами, у випадку знеструмлення цілих житлових масивів можливі вибухи мереж, що створить пряму загрозу для життя людей. У такій ситуації владі доведеться евакуйовувати мешканців окремих районів.

Кицак наголосив, що збої в роботі тепломереж і електромереж у зимовий період несуть не лише побутові незручності, а й техногенні ризики, які можуть мати масштабні наслідки для міста.