Недилько Ксения
Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по ситуации с теплом и светом в столице и подчеркнул, какую помощь горожане могут получить в такой кризисной ситуации.
Кличко объявил киевлянам, где можно переночевать, если дома сильно холодно
Он подчеркнул, что коммунальщики, круглосуточно восстанавливающие энергетику столицы, могут рассчитывать на дополнительную оплату.
Кроме того, Департаменту социальной политики КГГА и районным госадминистрациям города было поручение обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые состоят на учете в территориальных центрах районов. Это, в основном, одинокие пожилые люди. Большинство из которых не передвигаются сами, то есть лежачие.
"Также поручил проработать возможность для питания лиц, которые могут самостоятельно передвигаться, но не имеют возможности приготовить еду дома. И департамент работает – хочу услышать результаты.
Сейчас, насколько знаю, социальные службы обеспечивают, доставляют питание более трех тысяч человек. Одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью. Тем, кто нуждается в посторонней помощи", – подчеркнул Кличко.
