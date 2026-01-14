Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по ситуации с теплом и светом в столице и подчеркнул, какую помощь горожане могут получить в такой кризисной ситуации.

Кличко объявил киевлянам, где можно переночевать, если дома сильно холодно

" Я дал поручение, чтобы в максимально эффективном режиме работали пункты обогрева (адреса которых находятся на карте в "Киеве цифровом", на ресурсах городских властей). Их в Киеве развернуто, как мы говорили , более 1200. Люди могут там согреться, зарядить свои устройства, выпить горячего чая. И нужно дать возможность тем, жителям, у которых нет тепла в квартирах, по их желанию, оставаться на ночь в таких пунктах ", – отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что коммунальщики, круглосуточно восстанавливающие энергетику столицы, могут рассчитывать на дополнительную оплату.

"Также давал поручения столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодору", КАРС", – добавил он.

Кроме того, Департаменту социальной политики КГГА и районным госадминистрациям города было поручение обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые состоят на учете в территориальных центрах районов. Это, в основном, одинокие пожилые люди. Большинство из которых не передвигаются сами, то есть лежачие.

"Также поручил проработать возможность для питания лиц, которые могут самостоятельно передвигаться, но не имеют возможности приготовить еду дома. И департамент работает – хочу услышать результаты. Сейчас, насколько знаю, социальные службы обеспечивают, доставляют питание более трех тысяч человек. Одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью. Тем, кто нуждается в посторонней помощи", – подчеркнул Кличко.

