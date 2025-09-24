Кличко не способен управлять городом: столичные депутаты хорошо "прижали" мэра Киева

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Столичный мэр Виталий Кличко, вероятно, не на шутку испугался, что придется отвечать за все, что натворили в городе он, его команда и приближенные чиновники.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Накануне столичный депутат Андрей Витренко зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Сегодня депутат сообщил, что сессию Киевсовета, которая должна была состояться завтра, отменили.
Столичный депутат пояснил, что если бы мэр был уверен в собственной работе, то он не избегал бы открытого голосования и дискуссии. Еще одним объяснением, почему отменили сессию, по словам Витренко, может быть то, что мэр просто не хочет, чтобы Киевсовет принял ряд важных решений, которых ждут киевляне и наши защитники.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный мэр Виталий Кличко хочет превратить станцию метро "Академгородок" в очередной ТРЦ. Об этом рассказал доброволец ВСУ Олег Симороз.