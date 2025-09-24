Кличко не способен управлять городом: столичные депутаты хорошо "прижали" мэра Киева

Столичный мэр Виталий Кличко, вероятно, не на шутку испугался, что придется отвечать за все, что натворили в городе он, его команда и приближенные чиновники.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Накануне столичный депутат Андрей Витренко зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Сегодня депутат сообщил, что сессию Киевсовета, которая должна была состояться завтра, отменили.

"Мэр, который называет себя "директором города", вместо того, чтобы отвечать перед киевлянами, избегает любого разговора. Допускаю, что городской голова испугался того, что в Киевсовете может собраться достаточное количество голосов для рассмотрения вопроса о выражении недоверия", — отметил Витренко.

Столичный депутат пояснил, что если бы мэр был уверен в собственной работе, то он не избегал бы открытого голосования и дискуссии. Еще одним объяснением, почему отменили сессию, по словам Витренко, может быть то, что мэр просто не хочет, чтобы Киевсовет принял ряд важных решений, которых ждут киевляне и наши защитники.

"Это прямая демонстрация страха. Он боится откровенного разговора. Боится посмотреть в глаза депутатам. Боится услышать правду о собственном бездействии. Сегодня он скрывается не только от депутатов, но и от всей общины столицы. Фактически своим решением об отмене сессии мэр Кличко в очередной раз подтвердил свою недееспособность управлять городом”, — убежден Витренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный мэр Виталий Кличко хочет превратить станцию метро "Академгородок" в очередной ТРЦ. Об этом рассказал доброволец ВСУ Олег Симороз.



