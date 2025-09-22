Кличко дозволив “забудувати” ще одну станцію столичного метро: що побудують

Столичний мер Віталій Кличко хоче перетворити станцію метро “Академмістечко” на черговий ТРЦ. Про це розповів доброволець ЗСУ Олег Симороз.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

За його словами, Кличко підписав Розпорядження № 54 від 15 вересня 2025 року про “реконструкцію” вестибюлю станції метро “Академмістечко” до 2027 року. При цьому Симороз акцентував увагу, що підписав розпорядження як голова КМДА, хоча на період воєнного стану функції цього органу виконавчої влади передані до КМВА, “а відтак, Кличко банально не мав права видавати такий розпорядчий документ”.

“Проводити так звану “реконструкцію” буде таке собі ТОВ “Гротто”, де донедавна бенефіціаром значився нардеп з ОПЗЖ Вадим Столар. Ця компанія абсолютно не випадкова. ТОВ “Гротто” забрало в оренду комунальну ділянку просто навколо вестибюлів до станції метро “Академмістечко”, — розповів Симороз.

Він пояснив, що ТРЦ буде знаходитися просто посеред входів до станції метро “Академмістечко” на перехресті проспектів Єфремова та Палладіна у Святошинському районі столиці. Там також планується будівництво мостового переходу.

“Кличко буде намагатися провернути з “Академмістечком” вже реалізовану раніше схему забудови станції метро “Героїв Дніпра”, де всупереч вимогам містобудівного законодавства та державних будівельних норм над входом в метро було зведено ТРЦ “Оазис”. Кличко до останнього пояснював це розпорядженнями про “укріплення фундаменту станції метро”, — пояснив Симороз.

За його словами, окрім очевидної корупційної схеми, ця ситуація принесе негативні наслідки для всього міста, адже така “реконструкція” погіршить пропускну здатність пасажиропотоку та створить великі ризики для життя людей у разі виникнення надзвичайної ситуації. За словами військового, евакуація зі станції буде ускладнена тим, що вихід буде відбуватися через багатолюдний ТРЦ.

“Звертаю увагу місцевих мешканців, ніякої користі вам з цього ТРЦ не буде, буде тільки погіршення пропускної спроможності та ще більший хаос на цьому перехресті. Не хочете вірити мені? Не треба. Але поїдьте на Героїв Дніпра поспілкуйтеся там з людьми”, — резюмував Симороз.

