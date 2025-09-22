Кличко дозволив “забудувати” ще одну станцію столичного метро: що побудують

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Столичний мер Віталій Кличко хоче перетворити станцію метро “Академмістечко” на черговий ТРЦ. Про це розповів доброволець ЗСУ Олег Симороз.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
За його словами, Кличко підписав Розпорядження № 54 від 15 вересня 2025 року про “реконструкцію” вестибюлю станції метро “Академмістечко” до 2027 року. При цьому Симороз акцентував увагу, що підписав розпорядження як голова КМДА, хоча на період воєнного стану функції цього органу виконавчої влади передані до КМВА, “а відтак, Кличко банально не мав права видавати такий розпорядчий документ”.
Він пояснив, що ТРЦ буде знаходитися просто посеред входів до станції метро “Академмістечко” на перехресті проспектів Єфремова та Палладіна у Святошинському районі столиці. Там також планується будівництво мостового переходу.
За його словами, окрім очевидної корупційної схеми, ця ситуація принесе негативні наслідки для всього міста, адже така “реконструкція” погіршить пропускну здатність пасажиропотоку та створить великі ризики для життя людей у разі виникнення надзвичайної ситуації. За словами військового, евакуація зі станції буде ускладнена тим, що вихід буде відбуватися через багатолюдний ТРЦ.
