Кличко разрешил "застроить" еще одну станцию столичного метро: что построят

Кречмаровская Наталия
Столичный мэр Виталий Кличко хочет превратить станцию метро "Академгородок" в очередной ТРЦ. Об этом рассказал доброволец ВСУ Олег Симороз.
По его словам, Кличко подписал Распоряжение № 54 от 15 сентября 2025 года о "реконструкции" вестибюля станции метро "Академгородок" до 2027 года. При этом Симороз акцентировал внимание, что подписал распоряжение как глава КГГА, хотя на период военного положения функции этого органа исполнительной власти переданы в КГВА, "а значит, Кличко банально не имел права выдавать такой распорядительный документ".
Он пояснил, что ТРЦ будет находиться прямо посреди входов к станции метро "Академгородок" на перекрестке проспектов Ефремова и Палладина в Святошинском районе столицы. Там планируется также строительство мостового перехода.
По его словам, кроме очевидной коррупционной схемы, эта ситуация принесет негативные последствия для всего города, ведь такая реконструкция ухудшит пропускную способность пассажиропотока и создаст большие риски для жизни людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По словам военного, эвакуация со станции будет усложнена тем, что выход будет происходить через многолюдный ТРЦ.
