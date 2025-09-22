Кличко разрешил "застроить" еще одну станцию столичного метро: что построят

Столичный мэр Виталий Кличко хочет превратить станцию метро "Академгородок" в очередной ТРЦ. Об этом рассказал доброволец ВСУ Олег Симороз.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Кличко подписал Распоряжение № 54 от 15 сентября 2025 года о "реконструкции" вестибюля станции метро "Академгородок" до 2027 года. При этом Симороз акцентировал внимание, что подписал распоряжение как глава КГГА, хотя на период военного положения функции этого органа исполнительной власти переданы в КГВА, "а значит, Кличко банально не имел права выдавать такой распорядительный документ".

"Проводить так называемую "реконструкцию" будет некое ООО "Гротто", где до недавнего времени бенефициаром числился нардеп из ОПЗЖ Вадим Столар. Эта компания совершенно не случайна. ООО "Гротто" забрало в аренду коммунальный участок прямо вокруг вестибюлей до станции метро "Академгородок", — рассказал Симороз.

Он пояснил, что ТРЦ будет находиться прямо посреди входов к станции метро "Академгородок" на перекрестке проспектов Ефремова и Палладина в Святошинском районе столицы. Там планируется также строительство мостового перехода.

"Кличко будет пытаться провернуть с "Академгородком" уже реализовавшуюся ранее схему застройки станции метро "Героев Днепра", где вопреки требованиям градостроительного законодательства и государственных строительных норм над входом в метро был возведен ТРЦ "Оазис". Кличко до последнего объяснял это распоряжениями об "укреплении фундамента станции метро", — пояснил Симороз.

По его словам, кроме очевидной коррупционной схемы, эта ситуация принесет негативные последствия для всего города, ведь такая реконструкция ухудшит пропускную способность пассажиропотока и создаст большие риски для жизни людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По словам военного, эвакуация со станции будет усложнена тем, что выход будет происходить через многолюдный ТРЦ.

"Обращаю внимание местных жителей, никакой пользы вам от этого ТРЦ не будет, будет только ухудшение пропускной способности и еще больший хаос на этом перекрестке. Не хотите верить мне? Не надо. Но поезжайте на Героев Днепра пообщайтесь там с людьми", — резюмировал Симороз.

