logo_ukra

BTC/USD

115335

ETH/USD

4459.59

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ “Гроші тонуть у кишенях команди Кличка”: столичний депутат про бізнес-схему для “своїх”
commentss НОВИНИ Всі новини

“Гроші тонуть у кишенях команди Кличка”: столичний депутат про бізнес-схему для “своїх”

Вітренко розповів, куди діваються гроші, виділені на ремонти доріг, адже ями не зникають

19 вересня 2025, 20:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Стан столичних доріг жахливий. Звісно, є окремі ділянки, де дороги майже ідеальні, однак більша частина дорожного покриття справляє враження, що їдеш не Києвом, а якимось районним центром. При цьому щороку на ремонти доріг виділяють мільярди. Що відбувається зі столичними дорогами насправді розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. 

“Гроші тонуть у кишенях команди Кличка”: столичний депутат про бізнес-схему для “своїх”

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

“Яма на ямі — і це не метафора, а київська реальність! Щодня кияни лавірують між ямами, стоять у нескінченних заторах, перестрибують розриті комунікації у дворах.І це при тому, що щороку місто витрачає мільярди на дороги. Кияни платять податки — а отримують: затори, аварії, додаткові витрати на ремонт власного авто”, — окреслив столичні реалії депутат. 

За його словами проблеми в тому, що “гроші, які мали піти на ремонт, тонуть у кишенях київських чиновників”.

“Ремонт доріг у Києві давно перетворився на бізнес-схему для “своїх”. А мер Кличко роками заплющує очі на цей корупційний конвеєр”, — пояснив Вітренко.

Столичний депутат навів факти за останні 2 місяці, які, за його словами, говорять самі за себе:

  • 5,8 млн грн розікрали на ремонтах у трьох районах. Справу передано до суду,

  • 3,2 млн грн збитків під час ремонтів вулиць і мостів. Під підозрою — 7 чиновників,

  • 400 тис. грн збитків у ШЕУ Печерського району,

  • ще 400 тис. грн у Подільському районі,

  • 30+ млн грн несплачених податків від підрядника.

“Скільки ще треба корупційних скандалів, щоб мер Кличко і його команда понесли відповідальність?”, — зазначив депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кличко втрапив у черговий скандал. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid0D4gt2KGTGN3J4nkhZ3y5S5YGyVsrNZJw9EFdspz3LhXaER4uAKagy6Uoqat2KwL6l
Теги:

Новини

Всі новини