“Гроші тонуть у кишенях команди Кличка”: столичний депутат про бізнес-схему для “своїх”

Стан столичних доріг жахливий. Звісно, є окремі ділянки, де дороги майже ідеальні, однак більша частина дорожного покриття справляє враження, що їдеш не Києвом, а якимось районним центром. При цьому щороку на ремонти доріг виділяють мільярди. Що відбувається зі столичними дорогами насправді розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

“Яма на ямі — і це не метафора, а київська реальність! Щодня кияни лавірують між ямами, стоять у нескінченних заторах, перестрибують розриті комунікації у дворах.І це при тому, що щороку місто витрачає мільярди на дороги. Кияни платять податки — а отримують: затори, аварії, додаткові витрати на ремонт власного авто”, — окреслив столичні реалії депутат.

За його словами проблеми в тому, що “гроші, які мали піти на ремонт, тонуть у кишенях київських чиновників”.

“Ремонт доріг у Києві давно перетворився на бізнес-схему для “своїх”. А мер Кличко роками заплющує очі на цей корупційний конвеєр”, — пояснив Вітренко.

Столичний депутат навів факти за останні 2 місяці, які, за його словами, говорять самі за себе:

5,8 млн грн розікрали на ремонтах у трьох районах. Справу передано до суду,

3,2 млн грн збитків під час ремонтів вулиць і мостів. Під підозрою — 7 чиновників,

400 тис. грн збитків у ШЕУ Печерського району,

ще 400 тис. грн у Подільському районі,

30+ млн грн несплачених податків від підрядника.

“Скільки ще треба корупційних скандалів, щоб мер Кличко і його команда понесли відповідальність?”, — зазначив депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кличко втрапив у черговий скандал.