“Гроші тонуть у кишенях команди Кличка”: столичний депутат про бізнес-схему для “своїх”

Кречмаровская Наталия
Стан столичних доріг жахливий. Звісно, є окремі ділянки, де дороги майже ідеальні, однак більша частина дорожного покриття справляє враження, що їдеш не Києвом, а якимось районним центром. При цьому щороку на ремонти доріг виділяють мільярди. Що відбувається зі столичними дорогами насправді розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
За його словами проблеми в тому, що “гроші, які мали піти на ремонт, тонуть у кишенях київських чиновників”.
Столичний депутат навів факти за останні 2 місяці, які, за його словами, говорять самі за себе:
5,8 млн грн розікрали на ремонтах у трьох районах. Справу передано до суду,
3,2 млн грн збитків під час ремонтів вулиць і мостів. Під підозрою — 7 чиновників,
400 тис. грн збитків у ШЕУ Печерського району,
ще 400 тис. грн у Подільському районі,
30+ млн грн несплачених податків від підрядника.
