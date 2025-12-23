Про те, що мешканка Оболоні в Києві тримала вовка у квартирі, правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Так, в інтернеті поширилось відео як зоозахисники вилучають з оселі вовка, який вкусив 55-річну власницю помешкання.

Киянка, окрім вовка тримала у квартирі ще одну дику тварину: що виявила поліція

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України та під час подальших слідчих дій виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці.

Обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах. За вказаним фактом триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що хижак напав на власницю в помешканні на Оболоні у Києві, завдавши їй серйозних травм руки та стегна. Жінку госпіталізували та прооперували, повернутися додому вона не змогла, оскільки тварина залишалася в квартирі. Про це повідомляють у Wild Animals Rescue Center.

"Бракує цензурних слів, щоб описати те, що ми побачили сьогодні… Отримали виклик про допомогу, щоб забрати із квартири на Оболоні вовка. Неадекватна жінка утримувала тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Звісно, що в таких непридатних умовах у дикої тварини посилився стрес та проявилась агресія, тож вовк напав на неї, сильно розірвав руку та покусав за стегно. Сусіди викликали швидку допомогу, в лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до нас, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири", – йдеться в повідомленні організації.