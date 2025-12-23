logo

Киевлянка, кроме волка, держала в квартире еще одно дикое животное: что обнаружила полиция
Киевлянка, кроме волка, держала в квартире еще одно дикое животное: что обнаружила полиция

Жительница столичной Оболони содержала в квартире лису и волка

23 декабря 2025, 14:23
О том, что жительница Оболони в Киеве держала волка в квартире, правоохранителям стало известно из социальных сетей. Так, в интернете распространилось видео, как зоозащитники изымают из дома волка, укусившего 55-летнюю владелицу дома.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины и во время дальнейших следственных действий обнаружили и изъяли из квартиры киевлянки труп лисы.

Оба хищника женщина приобрела через интернет и удерживала в неподходящих условиях. По данному факту продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, правоохранители будут обращаться в соответствующие службы по решению вопроса дальнейшего содержания других находящихся в квартире животных.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что хищник напал на владелицу в доме на Оболони в Киеве, нанеся ей серьезные травмы руки и бедра. Женщину госпитализировали и прооперировали, вернуться домой она не смогла, поскольку животное оставалось в квартире. Об этом сообщают в Wild Animals Rescue Center.

"Недостает цензурных слов, чтобы описать то, что мы увидели сегодня… Получили вызов о помощи, чтобы забрать из квартиры на Оболони волка. Неадекватная женщина удерживала животное у себя дома в течение длительного времени. Конечно, в таких неподходящих условиях у дикого животного усилился стресс и проявилась агрессия, так что волк напал на нее, сильно разорвал руку и покусал за бедро. Соседи вызвали скорую помощь, в больнице женщине зашили раны, но домой она так и не попала. Именно тогда она позвонила нам, поскольку волк бросался и не давал зайти в квартиру", – говорится в сообщении организации.



