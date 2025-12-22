Хижак напав на власницю в помешканні на Оболоні у Києві, завдавши їй серйозних травм руки та стегна. Жінку госпіталізували та прооперували, повернутися додому вона не змогла, оскільки тварина залишалася в квартирі. Про це повідомляють у Wild Animals Rescue Center.

У Києві з квартири вилучили вовка після нападу на жінку (ВІДЕО)

"Бракує цензурних слів, щоб описати те, що ми побачили сьогодні… Отримали виклик про допомогу, щоб забрати із квартири на Оболоні вовка. Неадекватна жінка утримувала тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Звісно, що в таких непридатних умовах у дикої тварини посилився стрес та проявилась агресія, тож вовк напав на неї, сильно розірвав руку та покусав за стегно. Сусіди викликали швидку допомогу, в лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до нас, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири", – йдеться в повідомленні організації.

Там наголошують, що ця жінка не вперше заводить диких тварин, адже 7 років тому у неї вже вилучали двох вовків – Армана та Малиша – яких волонтери після лікування відправили жити за кордон у хороші умови. І тепер вона знову придбала вовка на сайті animal-planet і тепер пожинає наслідки цього.





" Окрім того, що дика тварина утримувалась в квартирі, там ще й страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід, вовк не має ані вакцин, ані обробок. І цього разу, ми зробимо все, що від нас залежить, аби не допустити подібного, і щоб більше ця жінка не заводила диких тварин. Ми домовились із деякими небайдужими сусідами, і у разі появи нових диких тварин, вони негайно повідомлять нас, і тоді вже їй не вдасться уникнути покарання ", – наголосили в організації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Хмельниччині зібралися відстрілювати вовків – хижаки нападають на свійських тварин.