Недилько Ксения
Хижак напав на власницю в помешканні на Оболоні у Києві, завдавши їй серйозних травм руки та стегна. Жінку госпіталізували та прооперували, повернутися додому вона не змогла, оскільки тварина залишалася в квартирі. Про це повідомляють у Wild Animals Rescue Center.
У Києві з квартири вилучили вовка після нападу на жінку (ВІДЕО)
"Бракує цензурних слів, щоб описати те, що ми побачили сьогодні… Отримали виклик про допомогу, щоб забрати із квартири на Оболоні вовка.
Неадекватна жінка утримувала тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Звісно, що в таких непридатних умовах у дикої тварини посилився стрес та проявилась агресія, тож вовк напав на неї, сильно розірвав руку та покусав за стегно. Сусіди викликали швидку допомогу, в лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до нас, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири", – йдеться в повідомленні організації.
Там наголошують, що ця жінка не вперше заводить диких тварин, адже 7 років тому у неї вже вилучали двох вовків – Армана та Малиша – яких волонтери після лікування відправили жити за кордон у хороші умови. І тепер вона знову придбала вовка на сайті animal-planet і тепер пожинає наслідки цього.
