Кияни шоковані квитанціями за ЖКП за січень: що з вартістю опалення

Киянам не нарахували у квитанціях за ЖКП за січень вартість спожитого тепла та води

10 лютого 2026, 13:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У січні 2026 року Росія завдала масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури столиці. Декілька повітряних атак спричинили значні руйнування ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4. Тисячі багатоквартирних будинків столиці залишилися без тепла, води та електроенергії. У деяких будинках опалення не буде до завершення опалювального сезону. 

Кияни шоковані квитанціями за ЖКП за січень: що з вартістю опалення

Кабмін 30 січня ухвалив рішення, відповідно до якого має відбутися автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Йдеться про теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

“Перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів”, — пояснили в Кабміні. 

У лютому кияни вже почали отримувати квитанції на оплату житлово-комунальних послуг за січень. Однак платіжки здивували киян — вартість послуг з тепло-, гарячого та холодного водопостачання не нарахована.

У листі застосунку “Комуналка” з посиланням на рахунок вказано: 

“Рахунки за послуги КП “Київтеплоенерго” та ТОВ “Євро-Реконструкція” будуть надіслані додатково, після здійснення перерахунку вартості послуг”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у 2025 році у Києві підвищили тариф на управління будинком. Вартість послуги зросла майже вдвічі. Однак на ділі виявилося, що навіть після підвищення тарифу кияни не отримують належні послуги.




