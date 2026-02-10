Кияни шоковані квитанціями за ЖКП за січень: що з вартістю опалення

Рубрики
У січні 2026 року Росія завдала масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури столиці. Декілька повітряних атак спричинили значні руйнування ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4. Тисячі багатоквартирних будинків столиці залишилися без тепла, води та електроенергії. У деяких будинках опалення не буде до завершення опалювального сезону.
Тарифи. Фото портал "Коментарі"
Кабмін 30 січня ухвалив рішення, відповідно до якого має відбутися автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Йдеться про теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.
У лютому кияни вже почали отримувати квитанції на оплату житлово-комунальних послуг за січень. Однак платіжки здивували киян — вартість послуг з тепло-, гарячого та холодного водопостачання не нарахована.
У листі застосунку “Комуналка” з посиланням на рахунок вказано:
У листі застосунку "Комуналка" з посиланням на рахунок вказано: