Киевляне шокированы квитанциями за ЖКУ за январь: что со стоимостью отопления

В январе 2026 года Россия нанесла массированные удары по объектам критической инфраструктуры столицы. Несколько воздушных атак привели к значительным разрушениям ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-4. Тысячи многоквартирных домов столицы остались без тепла, воды и электроэнергии. В некоторых домах отопление не будет до завершения отопительного сезона.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Кабмин 30 января принял решение, согласно которому должен произойти автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащему качеству из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам. Речь идет о теплоснабжении, водоснабжении и вывозе бытовых отходов.

"Пересчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей, и отразиться в платежках уже в феврале. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов", — пояснили в Кабмине.

В феврале киевляне уже начали получать квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь. Однако платежки удивили киевлян — стоимость услуг тепло-, горячего и холодного водоснабжения не начислена.

В письме приложения "Коммуналка" со ссылкой на счет указано:

"Счета за услуги КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-Реконструкция" будут направлены дополнительно, после осуществления пересчета стоимости услуг".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2025 году в Киеве повысили тариф на управление домом. Стоимость услуги выросла почти вдвое. Однако на деле оказалось, что даже после повышения тарифа киевляне не получают соответствующих услуг.



