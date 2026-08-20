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Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ знову зросла

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 6, постраждалих – 33

20 серпня 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Кількість загиблих через російські атаки на Київ в ніч на 20 серпня зросла до 6 людей, ще 33 людини постраждали. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться в офіційному повідомленні ДСНС. При цьому рятувальна операція продовжується.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ знову зросла

Удар по Києву. Фото: ДСНС

"До 6 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві, 33 людини постраждали", – зазначила рятувальники.

Зазначається, що рятувальники деблокували з-під завалів двох людей.

Наразі вони продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

У ДСНС наголосили, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок удару загинули люди, ще десятки дістали поранення. У різних районах столиці зафіксували влучання, руйнування та масштабні пожежі.

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС України. За даними рятувальників, спочатку було відомо про чотирьох загиблих та 23 постраждалих. Водночас у Київській міській військовій адміністрації згодом заявили про п'ятьох загиблих. 

Найбільш руйнівні наслідки зафіксували у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. У Святошинському районі сталося влучання на території промислового об'єкта. Там спалахнули одразу кілька складських приміщень. Пожежі охопили площі від 500 до 1000 квадратних метрів. Рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини.

Раніше "Коментарі" писали – страшні вибухи, масовані влучення і багато поранених: окупанти завдали звірячого удару по Житомиру.




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Джерело: https://t.me/dsns_telegram/72013
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