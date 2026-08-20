Число погибших в результате российской атаки на Киев снова возросло

Число погибших из-за российских атак на Киев в ночь на 20 августа возросло до 6 человек, еще 33 человека пострадали. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении ГСЧС. При этом спасательная операция продолжается.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

"До 6 человек увеличилось количество погибших в результате российской атаки в Киеве, 33 человека пострадали", – отметила спасатели.

Отмечается, что спасатели деблокировались из-под завалов двух человек.

Пока они продолжают ликвидировать последствия российской атаки в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

В ГСЧС отметили, что информация о последствиях атаки уточняется.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 20 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате удара погибли люди, еще десятки получили ранения. В разных районах столицы зафиксировали попадания, разрушения и масштабные пожары.

О последствиях атаки сообщили в ГСЧС Украины. По данным спасателей, сначала было известно о четырех погибших и 23 пострадавших. В то же время в Киевской городской военной администрации впоследствии заявили о пяти погибших.

Наиболее разрушительные последствия были зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В Святошинском районе произошло попадание на территории промышленного объекта. Там загорелись сразу несколько складских помещений. Пожар охватил площадь от 500 до 1000 квадратных метров. Спасатели обнаружили тело одного погибшего человека.

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