Київ під масованим ударом: ракети РФ вбили людей і перетворили житлові поверхи на руїни

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок удару загинули люди, ще десятки дістали поранення. У різних районах столиці зафіксували влучання, руйнування та масштабні пожежі.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС України. За даними рятувальників, спочатку було відомо про чотирьох загиблих та 23 постраждалих. Водночас у Київській міській військовій адміністрації згодом заявили про п'ятьох загиблих.

Найбільш руйнівні наслідки зафіксували у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах.

У Святошинському районі сталося влучання на території промислового об'єкта. Там спалахнули одразу кілька складських приміщень. Пожежі охопили площі від 500 до 1000 квадратних метрів. Рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини.

У Солом'янському районі серйозних руйнувань зазнала дев'ятиповерхівка. Внаслідок удару були знищені восьмий і дев'ятий поверхи, а пожежа охопила рівні з сьомого по дев'ятий.

За іншими адресами вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках і медичному закладі. Також горіли автомобілі, гаражі та магазин. У кількох будівлях, зокрема в укритті школи, люди опинилися заблокованими.

У Дарницькому районі удар припав по нежитловому об'єкту. Вогонь охопив складські приміщення та автомобілі на площі близько 1000 квадратних метрів. Одну людину рятувальники витягли з небезпечної зони та передали медикам.

Наслідки атаки продовжують ліквідовувати екстрені служби. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

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