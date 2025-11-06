Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрій Рибянський розшукувався в Україні, через те, що зник з робочого місця разом з арештованими коштами, до яких в нього був безпосередній доступ. У ДБР зазначили, що поліцейський міг взяти понад 16 мільйонів гривень.

Київський поліцейський зник з робочого місця з понад 16 млн грн – ДБР

"Можу підтвердити, що ДБР займатиметься розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень одним із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції", — зазначила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в етері національного телемарафону.

Вона розповіла, що правоохоронець зник з робочого місця із сумою, за яку був відповідальним.

"Точна сума ще встановлюватиметься в ході досудового розслідування. Але орієнтовно йдеться про понад 16 мільйонів гривень. Переважно ця сума була в доларах", — додала радниця.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходив на зв’язок. Про це повідомляє поліція Києва.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий"). Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів. Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань", – зазначають правоохоронці.

Пізніше внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.