Київ
НОВИНИ

У Києві начальник райуправління поліції зник з арештованими коштами (ОНОВЛЕНО)

Поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського

6 листопада 2025, 12:36
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Про це повідомляє поліція Києва.

У Києві начальник райуправління поліції зник з арештованими коштами (ОНОВЛЕНО)

У Києві начальник райуправління поліції зник з арештованими коштами

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий"). Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань", – зазначають правоохоронці.

У Києві начальник райуправління поліції зник з арештованими коштами (ОНОВЛЕНО) - фото 2

ОНОВЛЕНО: Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського

Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян. Власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею. Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.



