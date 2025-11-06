У Києві начальник райуправління поліції зник з арештованими коштами (ОНОВЛЕНО)

Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Про це повідомляє поліція Києва.

У Києві начальник райуправління поліції зник з арештованими коштами

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий"). Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань", – зазначають правоохоронці.

ОНОВЛЕНО: Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського

Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.

