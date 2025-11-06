Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрий Рыбянский разыскивался в Украине, так как исчез с рабочего места вместе с арестованными средствами, к которым у него был непосредственный доступ. В ГБР отметили, что полицейский мог взять более 16 миллионов гривен.

Киевский полицейский скрылся с рабочего места с более чем 16 млн грн – ГБР

"Могу подтвердить, что ГБР будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одним из руководителей следственного отдела Дарницкого управления полиции", — отметила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

Она рассказала, что правоохранитель скрылся с рабочего места с суммой, за которую был ответственным.

"Точная сумма будет еще устанавливаться в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более чем 16 миллионах гривен. Преимущественно эта сумма была в долларах", — добавила советница.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходил на связь. Об этом сообщает полиция Киева.

"Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство с отметкой "без вести пропавший"). Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований", – отмечают правоохранители.

Позже внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рыбянского. Полицейского разыскали в Ровенской области. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР.