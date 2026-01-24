Київ знову замерзає: скільки будинків без опалення через атаку РФ

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ уночі 24 січня в столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Про це повідомили в мерії міста.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що більшість із будинків – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після масованих обстрілів 9 та 20 січня.

Також посилилися проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Міська влада запевняє, що комунальники й енергетики вже працюють, щоб повернути тепло, світло і воду в домівки киян.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Зафіксовано потрапляння у трьох районах, відомо про щонайменше один загиблий та трьох постраждалих у тяжкому стані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з великою вірогідністю сьогоднішні ракети і "шахеди" прилетіли прямо з-за столу "мирних" перемовин в Абу-Дабі. Там, де делегації України, США і росії про щось розмовляли напередодні ввечері. Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.

Нардеп зауважив, що зазвичай, під час перемовин, активні бойові дії призупиняються, але за умови що всі сторони мають хотіти прийти до угоди. Тут росія чітко показала, що не збирається закінчувати війну.

"Якщо Зеленський не може виконати обіцянку влаштувати блекаут в москві у відповідь на блекаут в Києві, то делегація може встати і вийти з таких перемовин. Американці зрозуміють, бо всі ці переговорні столи не для укладення миру, а задля створення видимості і затягування часу кремлем. Тому, США мають всі підстави запровадити пекельні санкції проти рф. Але чи є у Трампа політична воля показати Америку справді сильною?", – задається питанням Володимир Ар’єв.