Киев снова замерзает: сколько домов без отопления из-за атаки РФ

Кравцев Сергей
В результате массированной атаки РФ на Киев ночью 24 января в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления. Об этом сообщили в мэрии города.
Отключение отопления. Фото: из открытых источников
Отмечается, что большинство домов – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после массированных обстрелов 9 и 20 января.
Также усугубились проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.
Городские власти уверяют, что коммунальщики и энергетики уже работают, чтобы вернуть тепло, свет и воду в дома киевлян.
Напомним, в ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о по меньшей мере один погибший и три пострадавших в тяжелом состоянии.
Читайте на портале "Комментарии" — с большой вероятностью сегодняшние ракеты и "шахеды" прилетели прямо из-за стола "мирных" переговоров в Абу-Даби. Там, где делегации Украины, США и россияне о чем-то разговаривали накануне вечером. Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.
Нардеп отметил, что обычно во время переговоров активные боевые действия приостанавливаются, но при условии, что все стороны должны хотеть прийти к соглашению. Здесь россия ясно показала, что не собирается заканчивать войну.