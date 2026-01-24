logo_ukra

Масштабна атака РФ на Київ з безліччю руйнувань: що відомо про загиблих та поранених
НОВИНИ

Масштабна атака РФ на Київ з безліччю руйнувань: що відомо про загиблих та поранених

Росія атакувала Київ ракетами та дронами

24 січня 2026, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Зафіксовано потрапляння у трьох районах, відомо про щонайменше один загиблий та трьох постраждалих у тяжкому стані.

Масштабна атака РФ на Київ з безліччю руйнувань: що відомо про загиблих та поранених

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Після атаки повідомляється, що на лівому березі Києва перебої із теплом та водою.

"На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням", — йдеться у повідомленні мерії.

Загалом відомо про наслідки масштабної атаки армії РФ у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах Києва.               

Уламки падали на медичний заклад, нежитлові будинки, гаражі. Також горів бензовоз на парковці.

Варто зазначити, що раніше українські військові та розвідка зафіксували ознаки можливої масованої повітряної атаки з боку Росії найближчим часом. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA.                                         

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Києві без тепла залишається ще 1200 багатоповерхівок.

Їх підключають вдруге після атак Росії 9 та 20 січня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій у всі будинки без теплопостачання.                  

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі розповів, що навіть коли технічна можливість подати тепло з'являється, зробити це швидко неможливо.




