Київ знову під ударом «Шахедів»: стало відомо про нові прильоти

Російська атака ударними безпілотниками на Київ тривала у ніч проти 28 вересня. У столиці зафіксували кілька влучень, внаслідок яких пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомила міська влада.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За попередніми даними, в Оболонському районі безпілотник потрапив у територію автозаправної станції. Пошкоджено паливні колонки, після удару виникла пожежа. Рятувальні служби прибули на місце ліквідації наслідків атаки.

Ще одне влучення сталося у Шевченківському районі. Російський БПЛА вдарив по офісній будівлі. У Голосіївському районі дрон потрапив до кафе, розташованого біля АЗС. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нічна атака торкнулася не лише інфраструктури, а й людей. За даними столичної влади, з початку доби постраждали мешканці Києва. Серед них виявились підлітки.

Двом потерпілим – 15-річному хлопцю та дівчині – медичну допомогу надали безпосередньо на місці. Ще одного постраждалого, 17-річного юнака, довелося госпіталізувати.

Російські безпілотники останні місяці залишаються одним з основних засобів ударів по українських містах. При цьому Росія вдосконалює застосовувані апарати, у тому числі збільшуючи дальність їхнього польоту та швидкість. Нещодавно повідомлялося про появу у російських ударних дронів турбореактивних двигунів, що ускладнює їхнє перехоплення.

У Києві протягом ночі кілька разів оголошувалась повітряна тривога. Мешканців закликали залишатися у укриттях до офіційного відбою.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучень. Фахівці встановлюють остаточні масштаби пошкоджень та перевіряють території на наявність інших наслідків атаки.

Влада столиці поки не повідомляла про загиблих внаслідок цих влучень. Ситуація залишається під контролем екстрених служб.

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