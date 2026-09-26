Киев снова под ударом: сразу в нескольких районах столицы сильные взрывы и пожары

В ночь на 26 сентября Киев оказался под атакой российских беспилотников. Последствия зафиксированы сразу в нескольких районах столицы: возникли пожары, повреждены здания, спасатели продолжают работать на местах падения обломков.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Дарницком районе загорелась территория рядом со складскими помещениями. Возгорание спасатели уже ликвидировали. В Оболонском районе обломки упали возле жилого дома — были выбиты окна и повреждены конструкции, однако пожара и серьезных разрушений в самом здании не произошло.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Соломенском районе. Там после падения БПЛА загорелась кровля офисного здания. Кроме того, продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, там обнаружили четырех пострадавших.

Еще одно возгорание произошло в Святошинском районе. Беспилотник упал на территорию торгового центра, после чего загорелся и был разрушен один из магазинов. Пожар удалось потушить.

Таким образом, последствия ночной атаки зафиксированы как минимум в четырех районах Киева. На местах работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Утром ситуация в столице оставалась напряженной. В 08:50 Кличко сообщил о новом попадании БПЛА в Соломенском районе. В офисном здании возникли пожар и сильное задымление, к месту направились экстренные службы.

Ночная атака стала очередным ударом по столичной инфраструктуре и гражданским объектам. Окончательные масштабы разрушений и число пострадавших уточняются.

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