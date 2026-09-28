Киев снова под ударом «Шахедов»: стало известно о новых прилетах

Российская атака ударными беспилотниками на Киев продолжалась в ночь на 28 сентября. В столице зафиксировали несколько попаданий, в результате которых повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили городские власти.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По предварительным данным, в Оболонском районе беспилотник попал в территорию автозаправочной станции. Повреждены топливные колонки, после удара возник пожар. Спасательные службы прибыли на место для ликвидации последствий атаки.

Еще одно попадание произошло в Шевченковском районе. Российский БпЛА ударил по офисному зданию. В Голосеевском районе дрон попал в кафе, расположенное возле АЗС. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Ночная атака затронула не только инфраструктуру, но и людей. По данным столичных властей, с начала суток пострадали жители Киева. Среди них оказались подростки.

Двум пострадавшим – 15-летнему парню и девушке – медицинскую помощь оказали непосредственно на месте. Еще одного пострадавшего, 17-летнего юношу, пришлось госпитализировать.

Российские беспилотники в последние месяцы остаются одним из основных средств ударов по украинским городам. При этом Россия совершенствует применяемые аппараты, в том числе увеличивая дальность их полета и скорость. Недавно сообщалось о появлении у российских ударных дронов турбореактивных двигателей, что усложняет их перехват.

В Киеве в течение ночи несколько раз объявлялась воздушная тревога. Жителей призывали оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий. Специалисты устанавливают окончательные масштабы повреждений и проверяют территории на наличие других последствий атаки.

Власти столицы пока не сообщали о погибших в результате этих попаданий. Ситуация остается под контролем экстренных служб.

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