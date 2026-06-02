Київ здригається від вибухів: Росія повторно б'є баллістикою

Російські терористичні війська вранці, 2 червня, вкотре атакували Київ балістикою. У столиці пролунали дуже гучні вибухи. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога у Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями і перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йшлося у повідомленні о 07:17.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістики з півдня, після чого зафіксували ракети у напрямку Києва. Вже за кілька хвилин у столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.

Нагадаємо, внаслідок ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Наразі відомо про 4 загиблих та 35 постраждалих, з них 3 дітей. У Подільському районі: внаслідок потрапляння до 9-ти поверхового житлового будинку сталася часткова руйнація верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Поки що відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.

у ніч проти 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, а найважчі наслідки зафіксовано у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах.