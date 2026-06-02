Киев содрогается от взрывов: Россия повторно бьет баллистикой

Российские террористические войска утром, 2 июня, в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В столице прозвучали очень громкие взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорилось в сообщении в 07:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистики с юга, после чего зафиксировали ракеты в направлении Киева. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия очень громких взрывов.

Напомним, в результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Сейчас известно о 4 погибших и 35 пострадавших, из них 3 детей. В Подольском районе: в результате попадания в 9-ти этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди. Пока известно о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

