Киев содрогается от взрывов: Россия повторно бьет баллистикой
Киев содрогается от взрывов: Россия повторно бьет баллистикой

Россия повторно ударила баллистикой по столице уже утром

2 июня 2026, 07:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские террористические войска утром, 2 июня, в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В столице прозвучали очень громкие взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Киевской городской военной администрации.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорилось в сообщении в 07:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистики с юга, после чего зафиксировали ракеты в направлении Киева. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия очень громких взрывов.

Напомним, в результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Сейчас известно о 4 погибших и 35 пострадавших, из них 3 детей. В Подольском районе: в результате попадания в 9-ти этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди. Пока известно о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 июня Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, а наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Сумах.



