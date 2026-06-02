Киев в руинах: фото последствий зверской атаки РФ

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Удар по Киеву.

Сейчас известно о 4 погибших и 35 пострадавших, из них 3 детей.

В Подольском районе: в результате попадания в 9-ти этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди. Пока известно о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

По другим адресам: произошло возгорание автомобилей на открытой местности, на территории одного из учебных заведений возник пожар в 4-х этажном здании, а на территории коммунального предприятия горят автомобили и складское здание

Оболонский район: возникло возгорание бытовки на территории строительства.

Шевченковский район: произошло частичное повреждение фасадной части и крыши жилой 9-ти этажки.

Дарницкий район: возникло возгорание на территории АЗС.

Соломенский район: произошло возгорание в одной из квартир на 16-м этаже жилой 20-ти этажки. На частной территории произошло возгорание частного жилого дома. Возгорание в 24-х этажном жилом доме на уровне 9 этажа. Спасатели деблокировали одного мужчину.

Голосеевский район: произошло возгорание на территории одной из торговых площадок и разрушение 2 и 3 этажей здания. По другим адресам возгорание нескольких автомобилей, возгорание офисных помещений, возгорание МАФов и торговых зданий, а также возгорание и разрушение одного из бизнес-центров.

Святошинский район: в жилой 5-ти этажке произошло повреждение фасада и остекление окон. По другому адресу незначительные повреждения кровли жилой 9-ти этажки.

Печерский район: возникли незначительные повреждения территории незавершенного строительства.

Информация обновляется. На месте попадут работающие спасатели и все службы.

