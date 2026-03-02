Киев разразился сокрушительной критикой: Кличко полностью разваливает столицу

Рубрики
Состояние мостов в Киеве уже не выдерживает никакой критики, а власть полностью бездействует. На проблемы указывают как столичные должностные лица, так и народные депутаты. К тому же предупреждают киевлян, что по некоторым мостам следует передвигаться крайне осторожно. Это вызвало волну сокрушительной критики. Портал "Комментарии" сообщает, какая критика посыпалась на столичных чиновников и персонально на мэра Виталия Кличко.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
На днях в сети интернет появилась рекомендация, шокировавшая не только киевлян. Глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов опубликовал правила проезда моста им. Патона.
Информация вызвала волну критики и мэра Киева Кличко и председателя райсовета Бахматова.
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что решил разобраться с ситуацией моста им. Патона.
По его словам, дальше что-то пошло не так, ведь никаких положительных изменений за пять лет не произошло. Политик сообщил, что, по имеющейся информации, якобы заказчиком этого проекта должно выступать Агентство по восстановлению и статус памятника архитектуры, в принципе, не дает возможности что-то делать по реконструкции объекта.
По мнению Кучеренко, этот вопрос беспокоит многих киевлян. И не только это вопрос, но и десятки других острых и критических инфраструктурных проблем столицы.
Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко раскритиковал и Бахматова, и Кличко. По его словам, Бахматов пошел работать главой Деснянской РГА, фактически председателем города в 600 тысяч населения, не понимая всей ответственности за жизнь людей. Он был не прав, когда предлагал рыть выгребные ямы, не понимая, к чему это может привести. По словам эксперта, "троллить Кличко будучи главой крупнейшего района" точно не хорошая идея.
По словам Попенко, Бахматову, как главе района, стоит заняться сотнями домов, поврежденных после обстрелов и после того, как там порвало системы канализации и систем теплоснабжения.
