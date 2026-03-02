Киев разразился сокрушительной критикой: Кличко полностью разваливает столицу

Состояние мостов в Киеве уже не выдерживает никакой критики, а власть полностью бездействует. На проблемы указывают как столичные должностные лица, так и народные депутаты. К тому же предупреждают киевлян, что по некоторым мостам следует передвигаться крайне осторожно. Это вызвало волну сокрушительной критики. Портал "Комментарии" сообщает, какая критика посыпалась на столичных чиновников и персонально на мэра Виталия Кличко.

На днях в сети интернет появилась рекомендация, шокировавшая не только киевлян. Глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов опубликовал правила проезда моста им. Патона.

"Важно. Рs: Информация неформальна. Мост аварийный с 2015 года", — предупредил он.

Информация вызвала волну критики и мэра Киева Кличко и председателя райсовета Бахматова.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что решил разобраться с ситуацией моста им. Патона.

"Пока не хочу спешить с выводами, но уже не понимаю одного. Во время избирательной кампании 2020 кандидат на должность городского головы Виталий Кличко официально пообещал "в ближайшее время осуществить проектирование и начать работы по реконструкции моста Патона", 25 сентября 2020 года. "Город получил наконец-то все необходимые согласования от государственных органов", заявил городской голова и даже оценил сумму проекта в 7 млрд грн. Не так убийственна сумма для городского бюджета, кстати”, — пояснил народный депутат.

По его словам, дальше что-то пошло не так, ведь никаких положительных изменений за пять лет не произошло. Политик сообщил, что, по имеющейся информации, якобы заказчиком этого проекта должно выступать Агентство по восстановлению и статус памятника архитектуры, в принципе, не дает возможности что-то делать по реконструкции объекта.

"Пока никого не обвиняю, направляю соответствующие запросы. Констатирую, за этот период ни один депутат Киевгорсовета и ни один депутат ВР от Киева не подняли вслух этот вопрос! Ни один! Также, к сожалению, непонятная до конца четкая позиция КГГА, как минимум, я о ней не слышал!", — подчеркнул нардеп.

По мнению Кучеренко, этот вопрос беспокоит многих киевлян. И не только это вопрос, но и десятки других острых и критических инфраструктурных проблем столицы.

"У меня есть стойкое ощущение, что киевляне, к сожалению, становятся заложниками мощного политического противостояния, очень бы не хотелось подтверждения этого факта", — предположил политик.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко раскритиковал и Бахматова, и Кличко. По его словам, Бахматов пошел работать главой Деснянской РГА, фактически председателем города в 600 тысяч населения, не понимая всей ответственности за жизнь людей. Он был не прав, когда предлагал рыть выгребные ямы, не понимая, к чему это может привести. По словам эксперта, "троллить Кличко будучи главой крупнейшего района" точно не хорошая идея.

"Мост Патона с 2017 года признан аварийным, и я был первым в 2019 году, кто об этом подробно рассказал на ТВ, поскольку эта информация скрывалась, и именно для этого на мосту поставили ограничения. И Кличко ничего не сделал для того, чтобы исправить ситуацию. Мост метро также признан аварийным, если что”, — заметил эксперт.

По словам Попенко, Бахматову, как главе района, стоит заняться сотнями домов, поврежденных после обстрелов и после того, как там порвало системы канализации и систем теплоснабжения.

