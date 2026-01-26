Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності. "В умовах енергетичної кризи в Україні та столиці, [вони] дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Київ отримав від Польщі потужну партію генераторів: "Така підтримка є прикладом єдності українців та поляків"

Кошти на придбання цього вкрай необхідного обладнання збирали польські волонтери. Завдяки надзвичайній мобілізації, 60 000 поляків лише за 10 днів пожертвували 8 мільйонів злотих, що становить майже 2 мільйони євро.

Загальна потужність переданого обладнання складає 2 376 кВт. До столиці, зокрема, прибули:

1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт;

1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;

20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен;

108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.

Кличко висловив глибоку вдячність партнерам: "Дякую організаторам збору, волонтерам та всім небайдужим!". Він підкреслив, що "така підтримка є прикладом єдності українців та поляків, ефективної взаємодії та людяності в цій надзвичайній ситуації".

Це лише перша партія допомоги, придбана на благодійні гроші. "Найближчим часом очікуємо наступну", – додав мер. Окрім цього, "вже в дорозі чергова допомога від Варшави — ще 90 генераторів".

Міський голова також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Польща стала одним із ключових міжнародних партнерів України, надавши значну гуманітарну допомогу, медичне обладнання, продукти харчування та ресурси для енергозабезпечення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що до цього Києву було передано дві когенераційні установки.