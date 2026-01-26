logo

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: "Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков"
commentss НОВОСТИ Все новости

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: "Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков"

Партия из 130 генераторов уже в столице: оборудование усилит устойчивость критической инфраструктуры

26 января 2026, 14:49
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности. "В условиях энергетического кризиса в Украине и столице, [они] позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, заведений социальной сферы", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: "Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков"

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: "Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков"

Средства на приобретение этого необходимого оборудования собирали польские волонтеры. Благодаря чрезвычайной мобилизации, 60 000 поляков всего за 10 дней пожертвовали 8 миллионов злотых, что составляет почти 2 миллиона евро.

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: ”Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков” - фото 2

Общая мощность передаваемого оборудования составляет 2376 кВт. В столицу, в частности, прибыли:

1 дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт;

1 дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт;

20 генераторов FOGO FV20000TE/TRE мощностью 20 кВт каждый;

108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью 12 кВт каждый.

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: ”Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков” - фото 2

Кличко выразил глубокую признательность партнерам: "Благодарю организаторов сбора, волонтеров и всех неравнодушных!". Он подчеркнул, что "такая поддержка является примером единства украинцев и поляков, эффективного взаимодействия и человечности в этой чрезвычайной ситуации".

Это только первая партия помощи, приобретенная на благотворительные деньги. "В ближайшее время ожидаем следующую", – добавил мэр. Кроме того, "уже в пути очередная помощь от Варшавы — еще 90 генераторов".

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: ”Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков” - фото 2

Мэр также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Польша стала одним из ключевых международных партнеров Украины, предоставив значительную гуманитарную помощь, медицинское оборудование, продукты питания и ресурсы для энергообеспечения.

Киев получил от Польши мощную партию генераторов: ”Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков” - фото 2

Напомним, портал " Комментарии" писал , что в этот Киев было передано две когенерационные установки.



