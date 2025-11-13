Київ хоче закупити нові вагони метро на 150 млн євро: Кличко просить допомоги у ЄБРР

Київ активно веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) стосовно реалізації проєкту "Київ Метро".

Київський метрополітен. Фото: з відкритих джерел

Він спрямований на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці, повідомив у Telegram Київський міський голова Віталій Кличко.

Планується, зокрема, закупити нові вагони для столичного метрополітену на суму до 150 млн євро.

"Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році", — зазначив Кличко.

Під час Інвестиційного форуму мер Києва зустрівся з керуючим директором Групи зі сталого розвитку інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентером та Асоційованим директором, старшим банкіром Групи сталої інфраструктури Денисом Гайовим.

Окрім проєкту "Київ Метро", обговорили й інші аспекти співробітництва. Йшлося, зокрема, про підвищення енергоефективності у столиці.

"Наразі, реалізуємо інвестиційний проект модернізації системи централізованого теплопостачання. Наголошував під час усіх зустрічей у Берліні що цієї зими нам дуже потрібна допомога генераторами, іншими приладами живлення", — додав Кличко.

