Букет за 536 тисяч гривень у Києві: хто купив і кому подарували (ФОТО)

У Києві неабиякий резонанс викликав букет у вигляді величезного ведмедя із червоних троянд вартістю 536 000 гривень. Поки одні у мережі намагалися дізнатися кому подарували букет, інші шукали, хто був замовником. Тепер стало відомо, що букет за півмільйона гривень у Києві подарували засновниці бренду жіночого одягу DaLee. Це зробили її співробітники.

Як з’ясувалося, букет у Києві за 536 000 гривень купили не анонімні меценати, а працівники бренду DaLee для своєї засновниці. Вони опублікували заяву в Instagram, де пояснили свій вчинок.

"Наш ведмідь з червоних троянд – це не подарунок, а наш власний символ. Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду... Для нас це не про ціну, а про ідею", – йдеться у зверненні.

Також у компанії додали, що навіть у часи війни важливо "дозволити собі трохи радості, креативу й масштабу" та створювати проєкти світового рівня.

Дискусія довкола квіткового ведмедя за пів мільйона гривень розгорілася після того, як флористка Анастасія Скальницька опублікувала кадри з гігантською композицією. Багато користувачів соцмереж поставили під сумнів доцільність таких витрат під час повномасштабної війни. Серед коментарів були думки, що замість букета можна було придбати кілька тепловізорів, дронів та бронежилетів на фронт.

Фотографії букета за 536 тисяч гривень можна переглянути нижче:

