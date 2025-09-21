У Києві купили букет за 536 тисяч гривень: як виглядає (ФОТО)

У Києві зробили оригінальне флористичне замовлення — букет у вигляді ведмедика заввишки понад два метри, складений із сотень червоних троянд. Його продали за 536 000 гривень. Про рекордну покупку повідомила флористка Анастасія Скальницька.

У Києві купили букет за 536 тисяч гривень. Фото з відкритих джерел

У Києві продали букет за пів мільйона гривень повідомила Скальницька, яка назвала це замовлення найбільшим у магазині.

"Найбільше наше замовлення. 536 000 гривень", — написала вона в соцмережах і показала фото композиції.

Фотографії "квіткового ведмедика" швидко розлетілися соцмережами.





У Києві купили букет за пів мільйона гривень

У Києві купили букет за 536 тисяч гривень





Букет у Києві у формі ведмедика

Прихильники величезного букета у формі ведмедика назвали роботу "ефектною" і "колосальною", підкресливши майстерність флористів.

Однак, велика кількість коментарів були негативними, де назвали покупку такого букета марнославним.

"В такі моменти думаю: скільки можна було б компів купити в будинки для дітей і підлітків. Для чого такі рекорди, щоби що?", — пише один користувач.

"Для мене це виглядає як найтупіше марнотратство…." — коментує інша.

"Видно за кілометр "халявні" гроші", — додала ще одна.

Інші підрахували, що за пів мільйона гривень, які були використані на букет у Києві, можна було придбати від 20 до 25 дронів FPV, або кілька тепловізорів, чи два десятки бронежилетів.

