У Києві купили букет за 536 тисяч гривень: як виглядає (ФОТО)

У Києві зробили оригінальне флористичне замовлення — букет у вигляді ведмедика заввишки понад два метри, складений із сотень червоних троянд. Його продали за 536 000 гривень. Про рекордну покупку повідомила флористка Анастасія Скальницька.
У Києві купили букет за 536 тисяч гривень. Фото з відкритих джерел
У Києві продали букет за пів мільйона гривень повідомила Скальницька, яка назвала це замовлення найбільшим у магазині.
Фотографії "квіткового ведмедика" швидко розлетілися соцмережами.
У Києві купили букет за пів мільйона гривень
У Києві купили букет за 536 тисяч гривень
Букет у Києві у формі ведмедика
Прихильники величезного букета у формі ведмедика назвали роботу "ефектною" і "колосальною", підкресливши майстерність флористів.
Однак, велика кількість коментарів були негативними, де назвали покупку такого букета марнославним.
Інші підрахували, що за пів мільйона гривень, які були використані на букет у Києві, можна було придбати від 20 до 25 дронів FPV, або кілька тепловізорів, чи два десятки бронежилетів.
